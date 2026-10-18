Когда решится судьба Зеленского, сколько денег принесёт России дизельная сделка и чем опасна для автомобиля опавшая листва

1 место. Трамп заявил, что мирная сделка по Украине пройдет без Зеленского
2 место. Ослепнут ли ВСУ без Старлинка?
3 место. Кто решит судьбу Зеленского?
4 место. Сколько денег принесёт России сделка по дизелю с США
5 место. Рынок недвижимости перегрет: инвестировать в квадраты сейчас рискованно
6 место. Чем опасна для автомобиля опавшая листва
7 место. Почему Валиева не стала подавать апелляцию на свое отстранение
8 место. Фонит ли гранит в метро и «застревает» ли рентген в организме — развенчиваем мифы о радиации
9 место. Шнуров и «Ленинград» выпустили песню в защиту Джигана
10 место. Юру Борисова второй раз номинировали на «Оскар». Фильм, где он сыграл создателя chatGPT, покажут в России