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Общество18 октября 2026 20:48

Когда решится судьба Зеленского, сколько денег принесёт России дизельная сделка и чем опасна для автомобиля опавшая листва

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
Михаил НЕБЕРА

1 место. Трамп заявил, что мирная сделка по Украине пройдет без Зеленского

2 место. Ослепнут ли ВСУ без Старлинка?

3 место. Кто решит судьбу Зеленского?

4 место. Сколько денег принесёт России сделка по дизелю с США

5 место. Рынок недвижимости перегрет: инвестировать в квадраты сейчас рискованно

6 место. Чем опасна для автомобиля опавшая листва

7 место. Почему Валиева не стала подавать апелляцию на свое отстранение

8 место. Фонит ли гранит в метро и «застревает» ли рентген в организме — развенчиваем мифы о радиации

9 место. Шнуров и «Ленинград» выпустили песню в защиту Джигана

10 место. Юру Борисова второй раз номинировали на «Оскар». Фильм, где он сыграл создателя chatGPT, покажут в России