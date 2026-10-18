Наташа Королева сообщила о переезде сына в другую страну

Наташа Королева с сыном Архипом. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Единственный сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергей Глушко Архип минувшим летом закончил магистратуру в МГИМО. 24-летний наследник артистки выбрал редкую специальность – японистику. Молодой человек выучил японский язык, а заодно освоил экономическую специальность.

Архип надеялся получить место в одной из российских компаний, но его карьера забуксовала. Сын певицы разослал резюме, но так и не нашел работу мечты. По словам Королевой предложения о сотрудничестве были, но не те, какие бы понравились Архипу. Заодно Глушко-младший разослал резюме в японские компании. И недавно получил из Страны восходящего солнца предложение, которое ему полностью подошло.

«Пусть поедет, получит опыт. Почему нет? Сын говорит на японском, преподает на японском, ему нравится эта страна», - рассказала Королева в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Сейчас наследник звезды оформляет рабочую визу и готовится к отъезду из России. Королева предполагает, что он уедет как минимум на год.

«Сейчас делает визу рабочую. Наверное, на год точно. Ничего не рассказывает. Говорит: „Мама, мне нравится“», - сообщила Наташа.

Певица не уточнила, поедет ли Архип в Японию один или вместе с женой. Сын певицы два года назад женился на стриптизерше Мелиссе Волынкиной. Родители Тарзан и Королева поначалу были против невестки с такой пикантной профессией, но потом смирились с выбором сына и приняла девушку в семью. По настоянию родителей Архипа Мелисса бросила танцы на шесте и нашла себе новый заработок – теперь она визажист.

Наташа взяла невестку под свою опеку и часто выводит ее в свет. Она даже оплатила Мелиссе операцию по коррекции челюсти. Кроме того, Наташа отдает жене Архипа донашивать свои старые вещи. Певица призналась, что у нее очень большой гардероб, и она просто не успевает все надевать. К тому же она прибавила несколько килограммов, и кое-какая одежда перестала ей подходить. Артистка решила подарить ее Мелиссе. По ее словам, у девушки сейчас как раз такой размер, какой был у нее 10 лет назад.

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