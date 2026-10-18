Виктория Исакова отметила 50-летие вместе с Федором Бондарчуком

Федор Бондарчук и Виктория Исакова. Фото: Екатерина Литвинова и Агентство "Москва".

Виктория Исакова с размахом отпраздновала 50-летие. Для звезды устроили праздничный вечер в Театре имени Пушкина. Торжество прошло после специального показа спектакля «Повод остаться» с участием актрисы.

Когда зрители разошлись, коллеги и гости поздравили артистку с юбилеем. Друзья-актеры показали капустник под названием «Богиня», посвященный Виктории.

Рядом с актрисой в этот вечер была ее 10-летняя дочь Варя, которую Исакова родила в браке с режиссером Юрием Морозом. Кроме того, на торжество пришел 59-летний Федор Бондарчук. Режиссер не имеет никакого отношения к Театру имени Пушкина, но зато в последнее время все чаще упоминается как возлюбленный Виктории.

Федор держался чуть поодаль от подруги, видимо, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Он не позировал перед камерами вместе с виновницей торжества, зато охотно фотографировался с другими гостями.

Федор Бондарчук фотографировался с гостями вечера. Фото: соцсети.

Слухи о том, что Федор Бондарчук после развода с актрисой Паулиной Андреевой снова счастлив в отношениях, появились несколько месяцев назад. Год назад Виктория похоронила мужа и осталась одна с дочкой.

Роман Исаковой и Бондарчука подтвердила блогер Божена Рынска. После начала СВО журналистка уехала из России и сейчас живет в Латвии. Но, по словам Божены, у нее остались надежные источники информации в Москве.

«А кстати, роман Феди Бондарчука с Викторией Исаковой и мои инсайдеры подтвердили. Они в гости вдвоем ходят, там вполне себе отношения. Если Федя опять с кем-то не *** (изменит – Ред.) по случаю и не испортит все», - сообщила Рынска в своем блоге в соцсетях.

Таким образом Божена, вероятно, решила намекнуть на возможную причину расставания Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. В мае этого года супруги окончательно оформили развод. Его инициатором стала актриса: в конце апреля она подала иск в суд, а после майских праздников их развели.

Андреева объявила о расставании с Бондарчуком в марте 2025 года. Супруги почти год тянули с официальным расторжением брака, но в итоге все-таки поставили точку в своих отношениях. Они совместно воспитывают 5-летнего сына Ивана.