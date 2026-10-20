Как жить долго и счастливо?

Главная тема - федеральные тренды развития российской системы здравоохранения, а это как раз активное и здоровое долголетие. В первый день форума, на профессиональной площадке, ее обсуждали ведущие эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга и более 600 медицинских работников со всего Красноярского края.
Второй день форума стал просветительским, на марафон лекций и скрининги пригласили всех желающих. Организаторы форума-фестиваля - «Губернские аптеки» и Красноярская краевая клиническая больница, при поддержке Правительства Красноярского края.
Продолжительность жизни – государственная задача
- Старение населения сегодня является не отдалённым демографическим прогнозом, а реальностью, которая уже меняет структуру обращаемости, госпитализаций и потребности в медицинской помощи, - поясняет Егор Корчагин, к.м.н., главный врач Краевой клинической больницы. - Работа с пожилыми пациентами перестаёт быть задачей только гериатрической службы. Она становится одним из центральных направлений всей системы — от ФАПа и поликлиники до межрайонной больницы и регионального многопрофильного центра. Задача современной медицины заключается не в лечении любой ценой и не только в добавлении лет к жизни. Она состоит в том, чтобы сохранить для человека максимально возможный объём самостоятельной, активной и достойной жизни.
— Сегодня долголетие стало государственной задачей — требуется не просто увеличивать продолжительность жизни. Ведь это просто цифра и ничего не говорит о качестве. Можно очень по-разному прожить последние годы жизни. А где разговор о ментальном здоровье, социализации, лекарственной терапии? Это должно стать общим делом для всего общества, ведь в конечном итоге это коснется каждого из нас.
Здоровое и активное долголетие – вот цель и для отдельного человека, и для государства, -сказала генеральный директор АО «Губернские аптеки» Алена Попова.
Напомним, ситуация с медицинской помощью в российских регионах разная, например, дополнительные сложности для Красноярского крае - огромная территория со значительными расстояниями между населёнными пунктами, транспортные ограничения и неодинаковая обеспеченность медицинскими кадрами.
Неслучайно первые передвижные аптечные пункты, про которые сейчас все говорят, начинались именно в Красноярском крае как социальная акция государственной аптечной сети «Губернские аптеки». А сейчас Госдума приняла закон о проведении эксперимента по розничной торговле лекарствами через передвижные аптечные пункты в отдаленных районах. Он начался в сентябре этого года и рассчитан на три года.
Еще одна особенность «Губернских аптек», связанная с лекарственной безопасностью региона и каждого пациента, в том, что им удалось сохранить собственное производство лекарств по индивидуальному рецепту – это есть лишь в нескольких регионах России. И не просто сохранить! Сейчас в Красноярске создается производственная площадка высочайшего качества с сертификатом международного образца и большими возможностями, рассчитанная не только на Красноярский край.
Начните сегодня, начните с малого!
Второй день форума-фестиваля «Здравствуйте!» стал просветительским: о здоровом долголетии могли узнать все желающие на марафоне мини-лекций от ведущих специалистов России и Красноярска. Организаторы позаботились и о том, чтобы эти знания могли получить все жители России. Посмотреть все лекции можно ЗДЕСЬ.
Однако, рассчитывать на «молодильные яблоки» все же не стоит. Доктор медицинских наук Елена Коршун сразу предупредила:
- Волшебной таблетки не существует. Но есть определенные подходы, которые в совокупности могут дать хороший эффект. Первые возрастные изменения могут начинаться уже после 25 лет. Поэтому профилактика включает регулярную диспансеризацию, контроль показателей здоровья, физическую активность, сбалансированное питание и работу со стрессом.
Как достичь успеха и не сдохнуть на пути к нему, рассказал ведущий сомнолог России, доктор медицинских наук Роман Бузунов. Он консультирует бизнесменов и представителей власти и точно знает, что несколько несложных правил повышают и эффективность работы, и общее самочувствие. Например, школьное правило, перемены после каждого урока, советует внедрить и в рабочий день.
Отдельное спасибо экспертам за то, что они не потребовали от красноярцев подвигов и рекордов. А предложили начинать с малого. Но прямо сегодня, не откладывая.
Начать можно с дополнительной порции овощей, рыбного дня, прогулки, постепенно увеличивая полезные действия и сокращая вредные.
Настоящие «молодильные яблоки» - это не чудодейственное средство, а повседневные обычные действия: наладить сбалансированное питание, больше двигаться, высыпаться, общаться, изучать новое, справляться со стрессами. Есть над чем поработать каждому! Но и награда того стоит – активное и здоровое долголетие.
Внимание!
Информационная база форума-фестиваля «Здравствуйте!» в виде записей и материалов форума доступна для всего медицинского сообщества. Организаторы предоставили доступ всем врачам.
Фото: Диана Иванова, Юлия Раскова, Сергей Чивиков
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