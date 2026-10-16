«Молоды душой»: серебряные волонтеры со всей России стали участниками форума в Рязанской области

Фото: БФ «Внуки»

Порядка 200 серебряных волонтёров из 67 регионов приняли участие в X Всероссийском форуме добровольцев «Молоды душой». За четыре дня они собрали готовые модели наставничества, предложения по учёту волонтёрских часов и рекомендации по помощи одиноким пожилым людям. Мероприятие состоялось в Рязанской области, организаторами выступили благотворительный фонд «Внуки» и Ассоциация Добро.рф.

- Участники форума не только обменивались впечатлениями, а собирали конкретные инструменты: как взять на сопровождение одинокого пожилого человека, который ни к кому не обращается за помощью, какие практики серебряного наставничества можно взять для запуска в любом регионе, как упростить для старших волонтеров вход в добровольчество, — рассказал Матвей Масальцев, директор благотворительного фонда помощи пожилым людям «Внуки».

Фото: БФ «Внуки»

Работа с экспертами

Участников приветствовал первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков. Он отметил, что в Рязанской области накоплен большой опыт вовлечения людей серебряного возраста в добровольчество и поддержки их социально значимых проектов.

- Я искренне убежден, что волонтер – это человек, у которого нет возраста. Это в целом про состояние души. Когда мы кому-либо помогаем, то говорим скорее не о пользе для конкретного человека, а о личностном росте. Для молодежи это возможность обрести осознанность, а для граждан старшего поколения – получить новые эмоции, которые очень необходимы, чтобы жить ярко, ощущать себя на своем месте, – подчеркнул Денис Боков.

Также участники форума посетили 2 пленарные сессии и более 10 экспертных сессий, мастер-классов и презентаций проектов. Например, руководитель проекта "Открытые НКО" Анна Хороших показала реальные примеры освещения важных тем волонтерства в СМИ и вручила газету "Комсомольская правда" тем, про кого уже в ней написаны статьи - Анне Деминой из Сыктывкара, Елене Бабиной из Губкина Белгородской области, Дарье Анисимовой из Томска, которые занимаются развитием активного долголетия. Передала номер и и самому активному добровольцу из Курска - Константину Ковалеву, который был волонтером на четырех всемирных форумах молодежи с 1985 года.

Участники рассказали о своих основных мероприятиях, с помощью Анны разработали медапланы и отдельные мероприятия для прессы.

- Атмосфера была очень душевной. Когда мы с другими спикерами приехали на форум, то увидели, как в холле участники пели песни под гитару, плели красивые изделия, а главное - все улыбались. Конечно, коснулись мы и рабочих моментов. В целом, форум прошел очень продуктивно, считаю, что подобные мероприятия действительно важны для развития волонтерства в России, - отметила Анна Хороших.

Фото: БФ «Внуки»

Грантовая поддержка

Важно, что 11 проектов-победителей грантового конкурса из 10 регионов в рамках форума также получили гранты от 165 до 750 тысяч рублей.

- На закрытии форума назвали победителей всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». Гранты получили 11 проектов из Удмуртии, Вологодской, Нижегородской, Белгородской, Тюменской и Челябинской областей, Татарстана, Пермского края, Бурятии и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Среди победителей Добро.Центры «Молоды душой», некоммерческие организации, центр активного долголетия и лицей, где серебряные волонтёры становятся наставниками для школьников, - добавили организаторы.

Об организаторах

Благотворительный фонд «Внуки» помогает пожилым людям, которые остались одни: находит их в регионах, подбирает постоянного волонтёра и выстраивает регулярное сопровождение, а не разовые визиты. Модель регулярного сопровождения «Стабильная поддержка» прошла пилот в 11 регионах; цель фонда — к 2030 году охватить 200 тысяч подопечных.

Ассоциация Добро.рф - экосистема социального развития, включает сервисы для развития гражданского общества и культуры взаимопомощи, поддержки волонтёрства и НКО, обучения, наставничества, донорства, программы добровольчества в школах и университетах, международные программы сотрудничества. Флагманские проекты экосистемы — платформа Добро.рф и движение #МЫВМЕСТЕ.