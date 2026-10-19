Логика промышленника. Как инженер Олег Кононов создал системный производственный бизнес, не проработав ни дня в найме

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Желание работать на себя остается одной из главных причин открыть свое дело. По данным совместного исследования ФОМ, Сбера и Минэкономразвития, 39% предпринимателей объяснили запуск бизнеса со стремлением к свободе, но до открытия нынешнего дела 90% из них успели поработать в найме. Для многих этот этап становится первой школой процессов и управленческих привычек, на которую они опираются при построении своего дела. У Олега Кононова такой школы не было. В 2008 году он открыл цех по производству металлоизделий, выстроил на его основе компанию по производству эксклюзивных лестниц, продал ее в 2010 году и пришел к промышленному производству. Сегодня Кононов, заместитель генерального директора ООО «Механика», инженер и автор патентных разработок, совмещает управление бизнесом с работой над новыми решениями. В интервью «Комсомольской правде» он рассказал, где предприниматель без готовой модели чаще всего ошибается, какие признаки помогают понять, что бизнесу нельзя управлять только по отчетам.

- Олег, большинство открывают бизнес, поработав какое-то время в найме. У вас же не было возможности наблюдать, как работает бизнес изнутри, тем не менее вы создали две компании, одну из которых продали. С какими иллюзиями сталкивается человек без опыта и как формировалось ваше понимание процессов?

- Одна из главных ошибок – считать, что бизнес можно держать на энергии, интуиции и общем понимании процесса. Пока ты только входишь в свое дело, многое выглядит проще, чем есть на самом деле. Кажется, что главное – найти идею, собрать людей, договориться с клиентом, а дальше все уже как-то сложится. На практике очень быстро выясняется, что компания собирается из гораздо более приземленных вещей: сроки, деньги, обязательства, загрузка, дисциплина, способность вовремя заметить ошибку и не тянуть с исправлением.

Из-за того, что я никогда не работал в найме, многие управленческие вещи мне приходилось собирать самому, по частям. Что-то приходило через опыт, что-то через ошибки, что-то через лишние расходы. Бывали моменты, когда уже по ходу дела понимаешь: решение получилось неточным, и исправлять его нужно моментально. На таких ситуациях и собирается собственный взгляд на работу: не из теории, а из практики, где за итог отвечаешь сам.

- Что начинающему предпринимателю нужно выстроить в первые месяцы работы в первую очередь, чтобы бизнес не начал давать сбои уже на старте?

- В первые месяцы важнее всего навести порядок в базе бизнеса: в деньгах, сроках и ответственности. На старте многим кажется, что главное – быстрее запуститься и взять больше заказов. Сбои обычно начинаются раньше: когда предприниматель неточно считает себестоимость, обещает клиенту темп, который команда еще не держит, и не фиксирует, кто отвечает за каждый этап работы.

Я это понял довольно быстро. Бизнес чаще дает сбой не из-за одной крупной ошибки, а из-за повторяющегося мелкого беспорядка. Поэтому в начале нужно не гнаться за объемом, а собрать понятную систему, в которой видно экономику заказа, реалистично поставлены сроки и не размыта ответственность. Когда эта основа есть, компания держит ритм и может расти.

- Но даже когда операционная часть более-менее собрана, у предпринимателя все равно может не получаться следующий шаг. В какой момент становится ясно, что дело уже не в отдельных сбоях, а в самой модели бизнеса?

- Это становится ясно тогда, когда ты уже навел порядок в операционной работе, исправил типовые сбои, а результат все равно упирается в один и тот же предел. Заказы есть, команда работает, процесс в целом собран, но рост не складывается: усилий уходит все больше, а следующий шаг компания не делает. В такой точке предпринимателю важно честно посмотреть не на отдельную проблему, а на саму логику бизнеса – сколько она требует ресурса, какой масштаб вообще позволяет взять и есть ли у нее запас для развития.

Для меня это был важный урок. До какого-то момента кажется, что бизнес нужно просто еще сильнее дожать: лучше контролировать, быстрее реагировать, больше вкладываться. Потом приходит понимание, что вопрос уже не в интенсивности, а в самой конструкции. И тогда ты начинаешь смотреть на бизнес спокойнее: эту модель стоит перестраивать, передавать другому человеку или вообще выходить в новое направление. В такие моменты предприниматель впервые по-настоящему отделяет себя от бизнеса и начинает смотреть на него как на систему.

- Позже вы создали компанию по производству эксклюзивных лестниц, выстроили там полный цикл от проектирования до монтажа и в 2011 году продали этот бизнес. Что такой опыт меняет в управленческом взгляде?

- Он делает взгляд спокойнее. Когда человек впервые собирает бизнес, он часто воспринимает его почти как продолжение самого себя. Кажется, что это история на всю жизнь и любое изменение похоже на отказ от собственной идеи.

После продажи начинаешь смотреть иначе. Понимаешь, что бизнес – это система. Он не должен держаться только на твоей личной вовлеченности. Он должен работать, быть понятным и ценным сам по себе. Если в какой-то момент правильнее его передать, продать или перестроить, это тоже рабочее решение. Для меня тот опыт был полезен именно этим. После него мне стало проще не держаться за форму, если содержание уже требует другого шага.

- Сегодня вы сооснователь производственного бизнеса в сфере техники и полимерной продукции, руководитель и человек, который сам участвует в разработке новых решений. Почему вы считаете, что таком бизнесе собственнику важно разбираться не только в цифрах и планах, но и в самом продукте?

- Потому что в производстве бумажного управления не бывает. Можно сколько угодно смотреть в отчеты, таблицы и планы, но если ты не понимаешь, что реально происходит с изделием, с узлом, с материалом, очень быстро начинаются ошибки наверху, за которые потом расплачивается цех.

Мне всегда было важно держать связь с тем, что реально происходит на производстве. Я инженер по образованию, и это сильно помогает. Когда сам понимаешь, как устроена конструкция, где у нее слабое место, как ведет себя материал, ты иначе принимаешь управленческие решения. Они становятся не красивыми на бумаге, а применимыми в работе. И люди на производстве это тоже чувствуют. Они сразу видят, когда руководитель говорит о том, чего сам не понимает.

- Конкретный результат такого подхода – ваш патент на бесшовный погреб из полиэтилена. Как вообще рождается решение, за которым потом тянутся другие?

- Из понимания того, в чём именно слабость существующего решения. Традиционный погреб собирается из частей, в стыках со временем появляется влага. Мы сделали его как единое изделие методом ротационного формования, без швов и без точек уязвимости. Запатентовали принцип. Когда конкуренты начали воспроизводить ту же логику, это был понятный сигнал: решение попало в реальный запрос рынка. Но я заметил и другое: чем дальше развивается компания, тем меньше достаточно просто хорошо понимать продукт.

- Позже вы отдельно учились стратегии, финансам и организационному проектированию, а также прошли «Сколково практикум GLOBAL SHIFT». В какой момент вы поняли, что практического опыта уже недостаточно и компании нужен более широкий управленческий взгляд?

- В какой-то момент стало ясно, что одного цехового опыта мало. Производство не живет отдельно: оно связано с продажами, логистикой, деньгами, людьми. Если на одном участке решение кажется удобным, а на следующем из-за него начинают сыпаться сроки или экономика, значит, ты смотришь слишком узко.

Поэтому мне и понадобились инструменты, которые помогают видеть бизнес целиком. Не ради формальной учебы, а ради управляемости. Когда компания растет, ты уже не можешь решать все на уровне одного участка или одной функции. Надо видеть всю цепочку.

- То, как вы разложили участки и связали между собой людей, превратило завод в образцовую площадку для всей отрасли — сюда приезжают учиться управлению. Что именно в созданной вами архитектуре процессов привлекает такое внимание коллег по бизнесу?

- Наверное, тогда, когда люди начали спрашивать не только про изделие, но и про процесс. Как у нас разложены участки, как связаны между собой люди, где мы убираем лишние движения, как распределяем ответственность. Для меня это был важный сигнал. Значит, смотрят уже не на одну удачную вещь, а на то, как компания живет изнутри.

И здесь быстро становится понятно, что внешний контур повторить проще, чем внутреннюю дисциплину. Можно посмотреть на цех, на схему, на отдельные решения. Но если внутри нет ритма, нет понятной ответственности и нет привычки доводить работу до рабочего состояния, ничего не получится.

- Вы привели компанию к контрактам с крупнейшими нефтяными компаниями страны. Что меняется в мышлении предпринимателя, когда цена просчёта становится другой?

- Пропадает соблазн принимать решения ради эффекта. Чем выше уровень ответственности, тем меньше места для лишних движений. Ты начинаешь больше думать о надежности, о повторяемости результата, о том, как продукт будет вести себя в реальной работе, а не в презентации.

И еще меняется отношение к словам. Когда работаешь с крупным заказчиком, обещание уже нельзя давать с запасом на удачу. Нужно очень трезво понимать, что ты действительно можешь обеспечить, а что нет. Это делает мышление жестче, но спокойнее. Меньше желания произвести впечатление, больше внимания к тому, что потом придется подтвердить делом.

- Многие идут в бизнес ради ощущения свободы. О какой цене такого выбора вы бы предупредили человека в первую очередь?

-Я бы предупредил о том, что свобода очень быстро превращается в ответственность. В начале человеку кажется, что он будет сам принимать решения и ни от кого не зависеть. Потом выясняется, что вместе с этим приходят обязательства, люди, сроки, деньги, ошибки, которые тоже остаются на тебе.

Но я не говорю это как что-то мрачное. Это нормальная цена. Просто ее надо понимать заранее. Свое дело требует последовательности и настойчивости. Если человек думает, что свобода сделает работу легче, его очень быстро вернет в реальность. Здесь ты сам отвечаешь и за решение, и за его последствия. Если к этому готов, тогда свое дело имеет смысл.