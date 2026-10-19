Как Россия переходит на возобновляемые ресурсы

Государство активно стимулирует развитие биоэкономики. Фото: LEDOMSTOCK/Shutterstock/Fotodom

Можно ли из остатков и побочных продуктов получить ценный материал, который принесет прибыль? Ответ на эти вопросы дает биоэкономика – новая модель экономики, где ставка делается на возобновляемые ресурсы: растения, микроорганизмы, водоросли, органические отходы. А вместо линейного «добыли – использовали – выбросили» создаётся замкнутый цикл: отходы одного производства становятся сырьём для другого. И главная польза здесь – экономическая. Новые рынки, новые рабочие места, снижение зависимости от импорта и рост экспорта… В России эту модель развивает национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Уже к 2030 году объёмы производства продуктов биоэкономики в стране должны вырасти на 96%, а их доля в потреблении увеличиться до 55%. Компании отрасли могут получить поддержку по нацпроекту. Например, Фонд содействия инновациям предлагает гранты по программам «Развитие-Био» — до 30 млн рублей и «Коммерциализация-Био» — до 40 млн. Выпускать приоритетную продукцию помогают и льготные займы Фонда развития промышленности — от 5 млн до 2 млрд рублей под 3–5% годовых, а также субсидии на НИОКР, которые могут покрывать до 70% затрат. В общем, было бы желание развивать такие технологии.

Новая ценность морского сырья

Ставропольская компания «Велис» с 2019 года занимается глубокой переработкой побочных продуктов рыбной промышленности. Раньше рыбья кожа, чешуя и другие остатки шли в лучшем случае на корм скоту, а то и просто выбрасывались. Оказалось, что все это время потенциал рыбы не раскрывался до конца. Сейчас из остатков научились делать нативный высокомолекулярный коллаген и желатин. Платформа Proficoll работает по принципу «максимально использовать исходное сырьё»: кожа идёт на коллаген, чешуя – на желатин, пищевые белковые фракции – на бульоны, суповые концентраты и гидролизаты. Остальное – на кормовые добавки, удобрения и биостимуляторы.

Сначала сырьё мягко разделяют на волокна с помощью органической кислоты. Затем очищают через специальные мембраны. И завершают все обработкой паром в вакууме при низкой температуре, чтобы не повредить ценные белковые цепочки. Продукция компании подходит не только для внутреннего рынка. Рыбный желатин сертифицирован как халяльный, а значит, открывает дорогу на рынки стран Организации исламского сотрудничества и Юго-Восточной Азии. «Российский халяльный рыбный желатин расширяет сырьевую базу молочной, кондитерской и других отраслей пищевой промышленности, позволяет замещать импортные ингредиенты и создавать продукцию для внутреннего рынка и экспорта», – говорит кандидат медицинских наук, генеральный директор «Велис» Иван Котов.

Для обычного потребителя это означает, что привычные йогурты, мороженое и кондитерские изделия могут стать доступнее и разнообразнее.

Компания уже представила продукцию в Гуанчжоу, готовится к выставке MIHAS в Куала-Лумпуре, регистрирует товарный знак в Китае. А совместно с «Сфероид Революшн» разрабатывает материал для отечественной 3D-биопечати на основе рыбного коллагена. «Весь производственный цикл формируется внутри страны: российское сырьё перерабатывается по отечественной технологии, а добавленная стоимость остаётся в России», – подчёркивает гендиректор компании.

Лимонад из сыворотки

Московская компания «АртВкус» производит ЭКОНАД – первый и единственный в России лимонад на основе молочной сыворотки. Ещё недавно сыворотка, которая остается после производства сыра, считалась отходом и не находила дальнейшего применения. При неправильной утилизации она вредила экологии. Но в ней – почти вся польза молока: калий, кальций, цинк, магний, фосфор, витамины А, В, С. Компания вместе с учёными из Московского биотехнологического университета придумала, как сделать сыворотку прозрачной, убрав белок, но сохранив микроэлементы. Добавили натуральные экстракты российских трав – и получили функциональный изотоник, который восстанавливает водно-солевой баланс не хуже обычной воды.

Молочная сыворотка теперь становится основой для функциональных лимонадов. Фото: Perfect Angle Images/Shutterstock/Fotodom

«Это как раз и есть та самая модель замкнутого цикла экономики. Когда мы все ресурсы перерабатываем на 100%, - говорит генеральный директор компании Ирина Илюхина. - При этом получаем пищевой, вкусный, интересный продукт».

Для потребителя – это вкусный лимонад, который можно предложить даже ребёнку. Для экономики – переработка лактозной части сыворотки и появление новых производств. «Это большая свободная ниша в нашей пищевой промышленности», – говорит гендиректор. Компания получила сертификат функционального питания Роскачества.

«Биотехнологии – это дорого, это долго, это наукоёмко. Но это очень важные для национальной безопасности страны проекты», - отмечает Ирина Илюхина.

Горох: белок для всех

Третья история – из Тульской области. Компания «РесурсИнвест-Развитие» в особой экономической зоне «Узловая» из обычного жёлтого гороха делает высокоочищенные ингредиенты – изолят белка, крахмал и пищевые волокна. Биотехнологии – ферментативный гидролиз и мембранная очистка – позволяют получать компоненты, востребованные в функциональном и спортивном питании, а также в растительных аналогах мяса и молочных продуктов.

«Жёлтый горох примерно на четверть состоит из белка, кроме того, в зерне содержатся крахмал, клетчатка, оболочка, углеводы, минеральные вещества. Задача глубокой переработки – аккуратно разделить эти составляющие и получить из обычного гороха отдельные высокоочищенные ингредиенты», – объясняет генеральный директор компании Екатерина Демидова. В производстве применяется технология мокрого фракционирования: горох очищают, шелушат, измельчают, смешивают с водой, белок переходит в жидкую фазу, а крахмал и волокна отделяются центрифугой. Затем белок выделяют, очищают, промывают, нейтрализуют, пастеризуют и сушат. На выходе – порошок с содержанием белка от 80%.

Почему это выгодно? Гороховый белок гипоаллергенен, не содержит глютена и лактозы, а его биодоступность достигает 98%. Он подходит и веганам, и спортсменам, и людям с непереносимостью молочного белка. Раньше гороховый протеин в основном везли из-за рубежа. Теперь – производят в нашей стране.

Все три истории – про то, что биоэкономика не просто красивая идея. Это работающая модель, где отходы превращаются в доходы, увеличивается экспорт и сохраняется здоровье окружающей среды. Нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики» помогает учёным и предприятиям пройти путь от идеи до конвейера. Как сказал Иван Котов, «биоэкономика повышает ценность каждой тонны сырья без увеличения нагрузки на природные ресурсы». Это шаги к системе, где природа и технологии усиливают друг друга.