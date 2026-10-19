Глава Хабаровского края Демешин о Кожемяко: «Уникальный в истории РФ человек»

Олег Кожемяко Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

…- Дмитрий Викторович, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов.

- Здравствуйте.

- Только что пришла информация, что Олега Кожемяко, губернатора Приморского края, предлагают на пост вице-премьера и полпреда по вашему Дальневосточному федеральному округу. Вы Олега Николаевича давно и хорошо знаете. Ну, решение премьера и президента не будем комментировать, а вот человеческие качества Кожемяко… Что это за человек, что это за руководитель?

- Александр, во-первых, это профессионал, причем уникальный в современной истории России…

- Что вы имеете в виду?

- Это - во-первых - человек, который был губернатором четырех регионов – Корякия, Амурская область, Сахалинская область, Приморский край.

Во-вторых, это человек, который изменил за последние годы Приморский край, и город Владивосток преображается.

Конечно, это замечательный спортсмен, бегун, боксер, мотоциклист… Спортивный во всех смыслах человек, который делает «скобку», много раз подтягивается.

Ну и, конечно же, уделяет большое внимание работе. Поэтому абсолютно уверен, что у нас на Дальнем Востоке он будет на своем месте. Владеет состоянием дел практически в каждом регионе нашей большой дальневосточной земли…

И я убежден, что макрорегиону точно будет полезно то, что привнесет в экономику и в организацию процессов Олег Николаевич. Пожелаем ему удачи.

- Я правильно понимаю или не совсем прав? Обычно же Хабаровск с Владивостоком где-то конкурируют. Или вы дружили?

- Мы как раз взаимодействовали друг с другом. Более того, он не так давно выходил с инициативами, с нашими общими…

- А что за инициативы?

- Например, по поводу дороги Хабаровск – Владивосток. Я не вижу здесь конкуренции. Главное - развитие наших регионов. А в личном общении мы как раз друг друга всегда дополняли…

- Не могу не спросить… Я знаю, что и вы, и Олег Николаевич очень большое внимание уделяете международному сотрудничеству с зарубежными соседями… В этом плане что вы можете сказать?

- На территории Приморья - четыре погранперехода. И Олег Николаевич хорошо дружит и с Северной Кореей, которая рядом с регионом, и с Китаем. И постоянно идет взаимовыгодный обмен.

Я думаю, что новые назначения Олега Кожемяко будет только способствовать развитию и дальневосточного региона, и наших связей с добрыми южными соседями.

- Вы успели уже ему позвонить или нет? Или сейчас не время?

- Мы с ним повзаимодействуем не звонками, мы с ним повзаимодействуем работой.

- Как обычно… Какие пожелания Олегу Кожемяко мы с вами выскажем?

- Конечно, как Олег Николаевич состоялся на должностях губернаторов четырех регионов нашей замечательной Родины… Мы пожелаем ему, чтобы он так же состоялся и на должности вице-премьера - полпреда президента по Дальневосточному федеральному округу. А мы ему будем во всем помогать.

- Спасибо огромное, Дмитрий Викторович.