Сообщения о карантине на морских судах Калининградской области оказались фейком

Распространение подобных фейков преследует цель дестабилизировать обстановку Фото: Игорь Зарембо.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ввел дополнительные санитарно-карантинные ограничения на перевозку морских грузов и передвижение экипажей судов – такие сообщения появились в телеграм-канале, который создан как новостной паблик региона. В качестве доказательства приводятся скрины указа. Только сами администраторы канала не проверяют информацию, а только ее цитируют и задаются вопросом – действительно ли будет ограничена работа портов? «Комсомольская правда» внимательно изучила документы и нашла ответ.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Согласно тексту со скриншотов указа губернатора, экипажи судов, прибывающих из регионов повышенного эпидемиологического риска, планируют отправлять на обязательный карантин с запретом покидать территорию портов. Под усиленные проверки могут попасть контейнеры, продовольствие, сырьё и другие товары. Подозрительные грузы предполагается задерживать на специальных площадках без возможности дальнейшей транспортировки. При этом сроки действия ограничений не определены. Для Калининградской области, как крупного транспортного узла, такие новости очень важны.

Но кроме одного паблика подобной информации нигде не появилось.

Первым весомым доказательством опровержения является как раз отсутствие упоминаний об ограничениях на официальных ресурсах власти. Ни на официальном сайте Правительства Калининградской области, ни в верифицированном Telegram-канале Алексея Беспрозванных нет подобных нормативно-правовых актов.

Мониторинг реестра документов регионального правительства также не обнаружил указа с таким содержанием, номером и датой, которые фигурируют в фейковой публикации.

Документ с тем же самым номером, который авторы фейка приписали фиктивным карантинным мерам, был реально подписан губернатором 14 октября. Однако его содержание не имеет ничего общего с морскими грузами или эпидемиологической безопасностью. Данный реальный указ касается исключительно внесения изменений в Указ Губернатора Калининградской области от 19 апреля 2010 года о присуждении премий талантливым и одаренным детям. Авторы фейка намеренно подменили суть документа, рассчитывая на то, что большинство читателей не станут проверять реестр правовых актов.

В тексте поддельного указа указано, что меры принимаются в связи с предупреждением возможного заноса инфекционных заболеваний и необходимостью проверки поступивших сведений. Но при этом в документе отсутствует обосновывающее содержание. В нем нет обязательной отсылки к Федеральному закону № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также отсутствует ссылка на предписание главного государственного санитарного врача.

Согласно статье 31 Федерального закона № 52-ФЗ, региональные власти действительно наделены полномочиями вводить карантинные мероприятия. Однако эти полномочия могут быть реализованы исключительно на основании официальных предложений или предписаний главных государственных санитарных врачей либо их заместителей.

Но на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Калининградской области нет информации о каких-либо эпидемиологических угрозах. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной, и никаких предписаний об ограничении работы морских портов или передвижения экипажей судов в адрес региональных властей не поступало.

Распространение подобных фейков преследует цель дестабилизировать обстановку, посеять панику среди работников логистической отрасли и дискредитировать действия региональной власти.