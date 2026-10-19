Доснят один из лучших русских сериалов «Подслушано в Выборге»: что мы увидели на финальных кадрах

Вышедший в 2025 году сериал «Подслушано в Рыбинске» (PREMIER) стал буквально глотком свежего воздуха в потоке однообразных детективов с примитивным сюжетом. Самобытный, снятый в Ярославской области, с обилием черного юмора в идеальных пропорциях, аутентичной философией и блестящим подбором колоритных и сыгранных артистов (Тимофей Трибунцев, Антон Васильев и др.) проект заслуженно снискал любовь публики и кучу профессиональных наград («ТЭФИ», АПКиТ). И даже повысил туристический поток в Рыбинск! Народ натурально начал приезжать в небольшой городок, чтобы посетить места, где вел свое расследование пьющий криминальный репортер местной газеты Юра. Это был очередной успех режиссера Петра Тодоровского-младшего (после «Полета»). Было очевидно, что продолжению быть.

Создатели долго думали, в каком русском городке развернуть сюжет второго сезона «Подслушано в...» — говорят, даже ситименеджеры включились в конкурентную борьбу — и остановились в итоге на Выборге. Да, этот городок Ленобласти, откуда есть выход в Европу, раскручен куда больше, чем Рыбинск, но это вовсе не повод отказаться от массы красивейших мест — парка Монрепо, мрачных городских пейзажей, булыжного центра, причалов, обаяния Балтики, уютной набережной (как в Рыбинске, но чуть меньше) и прочих прелестей. Там в августе текущего года и начали снимать детектив — и завершили только на днях.

Фото: кадр из фильма.

На финальных кадрах можно увидеть примерное очертание проекта, героев в движении и антураж, в котором проходила работа. Новые серии «ПВВ» развернутся вокруг тридцатилетнего почтальона Виталика (Адам Нехай), что живет с мамой, вставшего перед сложным выбором: побороться за 1 миллиард рублей или оставить все, как есть в жизни. Как водится, в деле замешан криминал, красивые девушки и куча провинциальной и необъяснимой несуразицы (не зря проект считают нашей версией суперхита «Фарго»).

Фото: кадр из фильма.

— У нас довольно точное название сериала, — уверен Нехай. — Подслушивать — значит слышать чужой разговор и чувствовать, что он касается и тебя. Так и с моим героем. Он довольно обычный человек, который не собирался ни во что вмешиваться. Но однажды услышал то, чего не должен был. И делать вид, что ничего не произошло, уже было невозможно.

Фото: кадр из фильма.

Предотвратить непредотвратимое в новых сериях детектива будет по-прежнему Юра — журналист, обладающий даром, похлеще, чем у Ванги и Кашпировского: валясь на землю в падучей, он видит будущее. Конкретно — предвосхищает преступления, которые потом и старается предотвратить, придя в себя.

Фото: кадр из фильма.

Силовую государственную линию защиты пострадавшим гражданам по-прежнему обеспечит сладкая парочка: сыщики Зоя (Юлия Хлынина) и Баян (Михаил Кремер). А их главной антагонисткой станет красивая девушка по имени Вика (Любовь Аксенова), которая тоже будет участвовать в поисках миллиарда рублей.

— Люди гораздо сложнее стереотипов и ярлыков, которые на них спешат навесить, — подчеркивает Аксенова. — Красивая, значит глупая. Худой, значит слабый. Это не так. Важно помнить, что за каждым штампом стоит живой человек — обычно с непростым жизненным опытом. При всех недостатках люди имеют право на ошибку. И тот, кто искупил вину, заслуживает прощения.

Фото: кадр из фильма.

Появятся в сериале и новые герои — в исполнении звездных актеров: Артема Быстрова («Лихие»), Степана Девонина («Мир! Дружба! Жвачка!»), Олега Василькова («Малыш»), Татьяны Орловой («Моя прекрасная няня», «Папины дочки») и даже вернувшейся в кино Амалии Мордвиновой, а также похудевшего после роли Пьера Безухова в «Войне и мире» Николая Шрайбера, который отрастил усы.

— Выборг — очень кинематографичный город, — убежден Тодоровский-младший. — Мы в этом убедились: в кадре сразу возник особенный мир — странный, ироничный и очень живой. Там герои оказались перед обстоятельствами, которые заставляют взглянуть на желания и жизнь по-новому.

Второй сезон «Подслушано в Рыбинске» выйдет на платформах PREMIER и START в 2027 году.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке