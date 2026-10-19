После трехлетней паузы Тим Бертон возвращается: сценарий про постъядерный мир пишет японский нобелиат Кадзуо Исигуро

Фото: кадр из фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

Прославленный американский режиссер Тим Бертон — автор хитов «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Битлджус», «Крупная рыба» и дилогии про Бэтмена — все еще в деле. На пороге 70-летия мастер мрачных философских готических сказок принялся за новую работу, которую начал вместе с обладателем Нобелевской премии.

Речь идет про 71-летнего писателя Кадзуо Исигуро — британского писателя японского происхождения, получившего в 1989 году Букеровскую премию («Остаток дня») и в 2017 году медаль Нобеля за то, что «раскрыл пропасть, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром».

Писатель Кадзуо Исигуро. Фото: IMAGO/Fred Duval/Global Look Press

Киносфера для Исигуро — не новый вид искусства. Писатель был номинирован на «Оскар» в 2023 году за лучший адаптированный сценарий к картине «Жить»: английский ремейк одноименного фильма Акиры Куросавы. Приз тогда завоевать не удалось — и теперь автор идет на второй заход.

Фото: кадр из фильма "Жить"

Теперь Кадзуо создает новый сценарий для Тима Бертона — подробности сюжета пока не раскрываются. Известно лишь, что это автономное произведение, не основанное на предыдущих книгах британского японца. Речь в картине пойдет о событиях в послевоенной Японии. Так что, вероятно, будет затронута и невероятно актуальная тема постъядерного мира («Оппенгеймер»).

Тим Бертон. Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

— Это оригинальная идея, которую мы с Тимом придумали в частном порядке, без участия продюсеров, — подчеркнул Исигуро на мировой премьере фильма «Клара и солнце». —Я был у него в гостях в его прекрасном, немного сумасшедшем доме, и у нас возникла идея, после чего я написал сценарий.

Актерский состав фильма пока не определен, кастинг не стартовал. Поэтому о датах производства новой картины говорить преждевременно.

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