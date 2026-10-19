Кайли Дженнер и Адриана Лима Фото: REUTERS.

Фееричное шоу Victoria’s Secret прошло в Sony Pictures Studios в Калвер-Сити (Лос-Анджелес). На подиум вышли знаменитые «ангелы» бренда нижнего белья. В их числе: Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Ирина Шейк, Рози Хантингтон-Уайтли, Кэндис Свейнпол, Белла и Джиджи Хадид и многие другие. Впервые «ангелом» Victoria’s Secret стала 29-летняя Кайли Дженнер.

Именно Кайли представила уникальный бюстгальтер Fantasy Bra за $50 млн после восьмилетнего перерыва. Бра украшено бриллиантами в количестве 4410 штук. Плюс крупный желтый бриллиант весом 75,54 карата. Fantasy Bra является самым дорогим бюстгальтером в истории Victoria’s Secret.

Кайли Дженнер Фото: REUTERS.

Настоящее звездой вечера стала 45-летняя Адриана Лима, чье преображение не перестают обсуждать. Еще пару лет назад модель критиковали из-за лишнего веса, который она набрала после третьей беременности. Однако сейчас Лима выглядит так же, как и в 30 лет! Невероятно стройная и подтянутая. Некоторые поклонники считают, что супермодель даже переборщила с похудением. Но больше всего обсуждений вызывает помолодевшее лицо модели с идеальными скулами и без единой морщинки. Поговаривают, что Лиме провели «ювелирную» пластическую операцию. Кстати, Адриана приняла участие в шоу Victoria’s Secret уже в 21-й раз, поставив рекорд по количеству показов.

Адриана Лима Фото: REUTERS.

Адриана Лима Фото: REUTERS.

На подиум вышла еще одна «пионерка» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио. Для 45-летней Александры это шоу стало 20-м по счету. Организаторы подготовили милые розовые тортики с цифрами «21» и «20» для Лимы и Амбросио. Модели были тронуты.

Алессандра Амбросио Фото: REUTERS.

Ирина Шейк продемонстрировала подтянутые и при этом красивые женственные формы в черно-белом нижнем белье.

Ирина Шейк. Фото: Kevin Mazur/Getty Images for Victoria's Secret

В шоу также приняли участие Белла и Джиджи Хадид, Рози Хантингтон-Уайтли, Кэндис Свейнпол, Даутцен Крус, Виттория Черетти, Барбара Палвин.

Белла Хадид Фото: REUTERS.

Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Джиджи Хадид. Фото: Frazer Harrison/Getty Images for Victoria's Secret

Даутцен Крус Фото: REUTERS.

Кэндис Свейнпол Фото: REUTERS.

Виттория Черетти Фото: REUTERS.

Барбара Палвин Фото: REUTERS.

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