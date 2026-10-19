Сайт фонда поддельный: в сети появились сообщения о сборе средств для СВО от имени главы кабмина Башкирии

Злоумышленники продолжают распространять недостоверную информацию в интернете. Фото: Fah Studio 27/Shutterstock/Fotodom

В социальных сетях появилась информация о том, что благотворительный фонд, созданный вице-премьером правительства Башкирии Александром Шельдяевым, собирает деньги для помощи бойцам СВО. Призыв жертвовать средства якобы высказал сам высокопоставленный чиновник в своих соцсетях. Только в официальных каналах Александра Шельдяева информации ни о фонде, ни о сборе средств не нашлось. «Комсомольская правда» разбиралась, откуда появилась такая информация.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В сообщения указан сайт благотворительного фонда. Главная страница оформлена стильно, красиво, большой раздел посвящен целевым сборам на технику бойцам СВО, реабилитацию, поддержку семей участников специальной военной операции. Есть и раздел о компаниях-меценатах, совете фонда – с фотографиями, именами и фамилиями. А самое главное, есть даже отчеты и информация, что только за неделю фонд собрал 12 миллионов рублей. На первый взгляд, все официально и правильно.

Самое интересное начинается, если заходить в юридические разделы. Оказывается, что ссылки с обязательного для публикации Устава, выписки ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет не открываются, а ведут снова на красивую стартовую страницу. Да и адрес указан странный - Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесной проезд, д. 3/2, кв. 149, то есть юрлицо фонда, якобы созданного вице-премьером правительства Башкирии, указывает не офис, а частную квартиру. Все это говорит о красиво сделанной подделке.

Мы внимательно изучили раздел «Совет фонда». В нем, например, есть боец СВО Радий Венерович Султанов. Но Радий Султанов погиб 5 октября 2024 года. Информация о его гибели была опубликована со ссылкой на администрацию Белорецкого района. Еще один "участник" - Динар Талгатович Сатучин, тоже подписанный как боец СВО, даже приведена его цитата. Но 28 июля 2025 года сообщилось о гибели бойца. Сначала военнослужащий пропал без вести в марте 2025 года, а прощание с ним состоялось 28 июля.

Есть ошибки в цифрах КПП (10 цифр вместо 9) и ОГРН (11 цифр вместо 13).

При это на сайте указана дата образования 20 марта 2024 года и приводятся отчёты о работе фонда в 2025–2026 годах. Однако представленные сведения не подкреплены действительными регистрационными реквизитами.

Распространялась ссылка на сайт фонда и сбор средств через специально запущенные фейковые аккаунты чиновника в социальных сетях, включая Telegram-канал, имитирующий официальную страницу для придания веса мошеннической схеме.

Александр Шельдяев лично опроверг информацию о создании фонда и сборе средств. Официальное опровержение он опубликовал в своем верифицированном телеграм-канале, предупредив жителей об опасности:

- Злоумышленники продолжают распространять недостоверную информацию от моего имени. В частности, информация о создании благотворительного фонда от моего имени не соответствует действительности. Прошу вас быть предельно внимательными! Ни в коем случае не переводите деньги по подобным обращениям! Не исключено, что за такими сообщениями стоят мошенники. Призываю вас не доверять сомнительным публикациям, не переходить по подозрительным ссылкам и не распространять непроверенную информацию. Ориентируйтесь только на официальные источники.

К отчетам прикреплялись вымышленные списки с именами крупных жертвователей и компаний, которые якобы поддержали инициативу. Однако проверка контактных данных вскрывает грубые несоответствия.

Еще в марте в сети рассылались подобные сообщения от имени вице-премьера, к которым, как официально заявили в правительстве, он не имеет никакого отношения. Они касались выплат пострадавшим от атак беспилотников. На подделку прямо указывали грамматические и орфографические ошибки, такие как «на территорин», «в срох до 1 мая» и «жилишное сопровождение». Подобные описки категорически нехарактерны для официальных документов, исходящих от органов государственной власти.