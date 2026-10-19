«Ноябрьские пенсии выплатят заранее»: Кому и когда придут деньги от Социального фонда

Как уточнили в СФР, досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Фото: Rido/Shutterstock/Fotodom

В 2026 году ноябрьские каникулы продлятся… всего один день. День народного единства (4 ноября) приходится на среду. По сути, это будет лишь короткая передышка на рабочей неделе. Тем не менее, это повод перечислить некоторые пенсии и пособия раньше установленного срока. Это касается тех, кто получает их через банк.

- Досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты 3 ноября. Выплаты получат те, кому средства обычно приходят 4 ноября. Начиная с 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику, - сообщили в Социальном фонде России.

Как уточнили в СФР, досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. А если вместе с пенсией приходят и другие социальные выплаты, их тоже досрочно перечислят на счет. При этом деньги придут автоматически, никуда обращаться для этого не нужно.

При этом в некоторых регионах пенсии заранее получат и те, кому их приносят почтальоны. Те начнут разносить пенсии с 3 ноября, с этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Напомним, «авансирование» стало привычной практикой. Госвыплаты обычно сдвигают перед длинными выходными (на Новый год или в мае). Но перед короткими праздниками это тоже происходит.

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