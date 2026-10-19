Дмитрий Песков: Беспорядки во Франции уже граничат с хаосом

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, видит ли Кремль в распространяющихся по Европе беспорядках признаки системного кризиса в Евросоюзе?

- Трудно сказать, кризис системный или не системный, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 19 октября, на вопросы журналистов. - Но то, что это большой кризис, это очевидно.

Это беспорядки, которые фактически уже граничат с хаосом, в крупнейших городах Франции… Это все перекинулось, мы видим, в Италию, в другие страны начинает перекидываться.

Здесь, конечно, налицо кризисные проявления. Впрочем, это внутреннее дело этих стран.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщает, что президент Путин предложил провести в следующем месяце саммит с участием Трампа и Си Цзиньпина с целью обсудить завершение конфликта на Украине на условиях, выгодных для Москвы. Может ли Кремль подтвердить, поступало ли действительно такое предложение с российской стороны? И видит ли президент Путин достижение мирного соглашения по Украине без непосредственного участия в переговорах самой Украины?

Песков:

- Первое. Учитывая, что все три главы государства потенциально, может быть, будут принимать участие в саммите (АТЭС. - А.Г.) в Китае, то, действительно, тема такой гипотетической встречи, она упоминалась.

Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече, ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось.

Что касается урегулирования (на Украине. - А.Г.), то вы знаете, что американская сторона продолжает свои посреднические миротворческие усилия…

Мы высоко их ценим, но, безусловно, окончательное урегулирование без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно.

Вопрос:

- Глава РСПП и бизнес-омбудсмен Шохин заявил, что бизнес готов профинансировать создание новых систем ПВО для защиты промышленных объектов… Но при этом рассчитывает на налоговый инвестиционный вычет. Как в Кремле воспринимают эту позицию бизнеса, и обсуждалась ли она?

Песков:

- Нет, это предметно не обсуждалось, но, безусловно, это тема для Кабинета министров, для правительства.