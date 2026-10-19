Риск инфаркта возрастает в 16 раз: в Минздраве рассказали, как грипп может «разбудить» молчащий атеросклероз

Вероятность инфаркта или инсульта в первые 7 дней после перенесенного гриппа возрастает в 16 раз у тех людей, которые не имели ранее сердечно-сосудистых проблем. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

В понедельник, 19 октября, в Москве стартовал 21 Национальный конгресс терапевтов. Выступая на открытии, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о перспективах развития терапевтической службы России. Ключевыми процессами в первичном звене медицины он назвал диспансеризацию, диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями и вакцинацию.

Говоря о важности прививок против гриппа, глава Минздрава привел исследование 2024 года, которое выявило четкую взаимосвязь между перенесенным гриппом и сердечно-сосудистыми катастрофами (инфарктами, инсультами) в течение последующей недели:

- Многие врачи знают, что инфекция, тот же вирус гриппа, способна возбудить хронические неинфекционные заболевания, в частности, сердечно-сосудистые. Сегодня продолжается вакцинация пациентов против гриппа. И мы совершенно четко должны понимать, почему мы это делаем: острые респираторные инфекции могут влиять на сосудистый риск значительно сильнее, чем принято думать, - сказал министр.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: "Острые респираторные инфекции могут влиять на сосудистый риск значительно сильнее, чем принято думать" Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Что происходит: грипп (или другие вирусные инфекции) запускают в организме воспалительный каскад. То есть повреждаются стенки сосудов, повышается свертываемость крови. Кроме того, из-за всплеска провоспалительных белков во время гриппа активируется эндотелий (слой внутри сосудов), может усилиться тромбоз. Бляшки, которые уже есть внутри сосудов, но до этого не мешали жить и были не опасны, из-за гриппа «активируются». Из-за этого может резко нарушиться кровоснабжение сердечной мышцы — случится инфаркт.

Причем, согласно данным исследования, вероятность инфаркта или инсульта в первые 7 дней после перенесенного гриппа возрастает в 16 раз у тех людей, которые не имели ранее сердечно-сосудистых проблем.

В то же время у пациентов, которым уже поставлены сердечно-сосудистые диагнозы, риск инфарктов возрастал лишь в 6 раз. Как будто организм уже подготовлен к таким нагрузкам, поэтому прямой резкий скачок риска после гриппа у них менее заметен.

- Подчеркну, это относительные показатели, - отметил Михаил Мурашко. - В наблюдательном исследовании – это не абсолютная вероятность инфаркта (то есть нет доказанной на 100% причинно-следственной связи. - Ред.). Но и к наблюдательным исследованиям мы должны относиться с уважением. Поэтому - вывод: вакцинация важна не только для предупреждения инфекции, но и для снижения рисков сердечно-сосудистых осложнений.

KP.RU уже писала о взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний и гриппа, а также о признаках возможных осложнений на сердце.

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