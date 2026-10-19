Штирлиц на сцене театра «Модерн» - не такой красивый, как Вячеслав Тихонов, но зато упитанный

Сцена из спектакля «17 мгновений весны»- Штирлиц (слева) беседует с провокатором Клаусом Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

В минувшие выходные в московском театре «Модерн» прошла премьера спектакля «17 мгновений весны» (16+) в постановке Юрия Грымова.

Ожидания были большие – всё-таки культовое произведение благодаря советскому телесериалу Татьяны Лиозновой, снятому по роману писателя Юлиана Семёнова. Идею постановки спектакля по «Мгновениям…» подкинула дочка Семёнова - Ольга. Она принесла худруку театра «Модерн» Юрию Грымову пьесу, которую написала в соавторстве с Алексеем Репиным. Как уверяет Ольга Семёнова, они сохранили не только сюжет, но и «великолепные диалоги, глубокие монологи героев».

Сцена с беременной радисткой Кэт, её играет дочь Веры Глаголевой - Анна Нахапетова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Грымов сперва сомневался: стоит ли браться, когда есть гениальный первоисточник (в данном случае - сериал Лиозновой). Но поразмыслив здраво, просканировав зрительский интерес – кто же не захочет увидеть Штирлица на сцене, нашего национального героя, - решил ставить. И повод нашелся - 8 октября было 95 лет со дня рождения Юлиана Семёнова.

Штирлиц и пастор Шлаг - сцена в тюрьме Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

В роли Штирлица – артист театра «Модерн» Александр Колесников. Широкому зрителю он неизвестен, но в этом театре играет в нескольких названиях - «Война и мир», «Ночь в Лиссабоне»... Высокий, крупный дядечка – на канонического Штирлица-Вячеслава Тихонова совсем не похож. Однако режиссер уверен, настоящий разведчик не может быть таким красивым, как Тихонов. На то он и «боец невидимого фронта», что не привлекает внимание. Лица не вспомнишь. Хотя Александра Колесникова в роли Штирлица трудно забыть.

Мюллер и Гиммлер что-то затевают Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

На сцене он появляется в темном длинном плаще, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кто тут рыцарь плаща и кинжала. Хмурит бровь, лицом сосредоточен (сцены разные, но выражение лица одно), вероятно, мысленно пишет шифровки: «Юстас — Алексу...». На месте Мюллера я бы сразу взяла его «под колпак» – уж больно серьезен, то ли чего-то боится, то ли что-то затевает… По ходу действия мы узнает, что именно он затевает: Штирлиц должен сорвать сепаратные переговоры между Рейхом и нашими западными союзниками. А в это время рожает радистка Кэт...

Штирлиц - актер Александр Колесников Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Кто читал книжку Юлиана Семёнова или видел фильм Татьяны Лиозновой (думаю, таких большинство зрителей) в общих чертах знают сюжет «17 мгновений весны». В спектакле в общих чертах сюжет сохранен: есть линия пастора Шлага (Александр Борисов), есть офицеры Вермахта, которые пьют за победу «над варварами и Сталиным», есть сцена беседы Штирлица с провокатором Клаусом (Пётр Ступин), закончившаяся выстрелом – Клаус убит. Есть глубоко беременная радистка Кэт (Анна Нахапетова) и её выдающийся провал на родах, когда она кричит: мама! – по-русски. Всё это немного похоже на «театр у микрофона» - закрой глаза и ты услышишь радиоспектакль. Правда, не увидишь (для этого надо глаза открыть) офицеров Третьего рейха во всей красе: Мюллера, Шелленберга, Гиммлера, Кальтенбруннера… Юрий Грымов не стал наряжать их в фашистские мундиры. А зачем? И так все знают, что они враги и сволочь. В спектакли фашисты носят цивильную одежду. На Мюллере (Игорь Яцко) и Гиммлере (Вадим Пинский) вечерние смокинги, вернулись из театра. В спектакле будет сцена посещения оперы Рихарда Вагнера «Валькирия», где соберется верхушка Третьего рейха. Вот бы вдарить по ним «оружием возмездия». Но нет, Штирлиц ведёт тонкую игру.

Гиммлер и Шелленберг чувствуют неизбежность конца Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

В фильме Татьяны Лиозновой роль Геринга незначительна, в основном он фигурирует в кинохронике. Как и Гиммлер. В спектакле несколько сцен с их участием. Геринга играет Андрей Давыдов. По замыслу Юрия Грымова, своей эксцентричностью, экстравагантностью он «оттеняет критическую для фашистской Германии ситуацию весны 1945 года». Действительно, Андрей Давыдов очень эксцентричный актёр. Другой экстравагант – Шелленберг (Роман Зубрилин, он же, бедолага, ещё и за Кальтенбруннера), ну чисто опереточный злодей. Однако самый лютый фашист - гестаповец Рольф, который издевается над Кэт и её младенцем. Рольфа играет… актриса Людмила Погорелова. Объяснений тут может быть несколько: или на роли фашистов закончились актеры-мужчины, или режиссер считает, что именно женщина должна олицетворять бесчеловечный нацистский режим.

После просмотра спектакля «17 мгновений весны» вопросы остались. Почему Мюллер и Гиммлер в застенки гестапо приходят в смокингах? Ох, уж эти театралы… Режиссёр Юрий Грымов предусмотрительно нагнал на сцену столько дыма (сценический дым клубится почти непрерывно), что можно скрыть и не такие огрехи.

Где: Театр Модерн.

Когда: 1, 7, 8 ноября.

Цена билетов: 4500 – 14500.

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