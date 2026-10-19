К людям выходят волки-одиночки: что делать, если встретился хищник

Волкам, которые постоянно активно перемещаются в поисках добычи, не остаётся места для жизни, поэтому хищники вынужденно выходят к человеку в поисках легкодоступной пищи. Фото: AB Photographie/Shutterstock/Fotodom

- Действительно, популяция волков постепенно увеличивается, - рассказал в эфире радио “Комсомольская правда” зоолог Илья Гомыранов. - И одновременно мы видим, что их природные места обитания уничтожаются: леса фрагментируются, перегораживаются дорогами, застройки становится всё больше. И хищникам, которые постоянно активно перемещаются в поисках добычи, фактически не остаётся места для жизни, волки вынужденно выходят к человеку в поисках легкодоступной пищи. Они могут находить ее на помойках, могут охотиться на домашних животных в деревнях и на дачных участках.

Если рядом есть хороший большой лес, вероятность того, что волк выйдет именно в ваш в населённый пункт, намного меньше. А если в лесу в данный момент производится вырубка и какие-то еще активные работы, то животные чаще будут показываться около человека.

Чаще всего к людям выходят волки-одиночки, потому что им сложнее охотиться. Группы волков, наоборот, стараются избегать человека. Вообще волк - животное очень осторожное и старается максимально не контактировать с людьми, даже многие учёные, которые занимаются волками, видят их крайне редко.

Как себя обезопасить?

- Крупная собака во дворе, которая громко лает, может отпугнуть волка. Как и любые громкие звуки, яркий свет, большое количество людей. В такие места волки стараются не выходить. А выходят они обычно в вечером и ночью, когда никого нет, они чувствуют себя в такие моменты безопасно.

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