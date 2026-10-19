Собянин: За три года в Москве построят 29 объектов здравоохранения, в том числе больницы будущего

Расходы бюджета Москвы на реализацию программы «Столичное здравоохранение» в 2027–2029 годах составят около двух триллионов рублей. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Москва серьезно обновляет медицинскую инфраструктуру, приобретает суперсовременное оборудование и внедряет новейшие технологии. В ближайшие три года расходы городского бюджета на столичное здравоохранение составят около двух триллионов рублей. А с учетом средств обязательного медицинского страхования – уже 3,8 триллиона рублей.

О том, какие ключевые задачи в сфере здравоохранения будут решаться в столице, рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, с 2027 по 2029 годы город планирует направить средства на масштабную модернизацию инфраструктуры, создание современных высокотехнологичных медицинских комплексов, внедрение передовых стандартов профилактики и лечения, а также цифровизацию здравоохранения, в том числе развитие технологий на основе искусственного интеллекта.

Строительство больниц будущего

На строительство новых объектов, капитальный ремонт уже действующих стационаров и закупку оборудования бюджет города выделяет более 464 миллиардов рублей.

«В ближайшие три года планируем возвести 29 объектов здравоохранения, в том числе больницы будущего. Они проектируются как многопрофильные центры самого современного уровня, где пациент получает всю необходимую специализированную помощь — от качественной диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации», - рассказал Сергей Собянин, уточнив, что 16 объектов будут построены за счет бюджета города, 12 – с привлечением средств инвесторов, и еще один – за счет федерального бюджета.

Больницы будущего – это суперсовременные комплексы, оснащенные самой передовой медицинской техникой. Уже в 2027 году откроется многопрофильный комплекс Московского клинического научно-исследовательского центра «Больница 52», расположенный на северо-западе города. Несколько корпусов общей площадью 80 тысяч квадратных метров спроектированы так, чтобы в них было комфортно всем – и пациентам, и медицинскому персоналу. Специалисты клиники будут оказывать высокотехнологичную помощь, в том числе проводить сложные кардиологические операции и выполнять трансплантацию органов.

Новый комплекс НИИ скорой помощи имени Склифосовского станет одним из самых современных в России. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Сейчас продолжается строительство лечебно-диагностического комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он будет состоять из пяти блоков общей площадью более 160 тысяч квадратных метров. Это один из самых крупных проектов в истории модернизации московских медицинских учреждений. После открытия новый комплекс Склифа станет самым современным в России.

Еще один важный проект – строительство нового лечебно-диагностического комплекса ГКБ имени Демихова. Здание в 10 этажей и площадью более 100 тысяч квадратных метров возведут в столичном районе Текстильщики (ЮВАО).

Особое внимание уделяется развитию детской медицины. В ближайшие годы на улице Алябьева в Филевском парке откроется Детский многопрофильный комплекс - филиал Детской городской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова. В шестиэтажном здании разместится Центр детской нейрореабилитации и ортопедии детской городской клинической больницы святого Владимира, который станет флагманским проектом в структуре клиники.

Кроме того, в столице построят новую биотехнологическую лабораторию Московского НПЦ лабораторных исследований, а также флагманский центр ментального здоровья. В нем москвичи будут получать психологическую помощь в стрессовых ситуациях, при посттравматических синдромах и невротических состояниях.

Обновление поликлиник и развитие центров женского здоровья

В 2025 году в Москве завершили масштабный проект – капитальный ремонт и строительство более 360 городских поликлиник, оборудовав их по единому стандарту. До 2030 года в столице построят еще 13 новых поликлиник.

За два года реализации программы по поддержке репродуктивного здоровья «Стану мамой» ее участницами стали 450 тысяч женщин. Фото: mos.ru.

Вместо устаревших женских консультаций в Москве создается новый формат – центры женского здоровья.

«Будем дальше внедрять новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и развивать сеть центров женского здоровья. Сейчас в городе их уже 20, в каждом — широкий спектр компетенций и диагностических возможностей для женщин любого возраста», - рассказал Сергей Собянин.

Уже два года в Москве реализуется программа поддержки репродуктивного здоровья «Стану мамой». За это время ее участницами стали 450 тысяч женщин, родились более 30 тысяч малышей. В рамках проекта москвички могут бесплатно обследоваться и получить консультации ведущих специалистов.

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи

Будущее московской медицины - за инновационными методами лечения. Сегодня высокотехнологичную помощь оказывают 32 городских стационара. Они принимают пациентов по 20 важнейшим медицинским профилям — от онкологии и сердечно-сосудистой хирургии до нейрохирургии.

В ближайшие три года развитие инновационных методов лечения продолжится, отметил Сергей Собянин. Будет расширяться применение малоинвазивных и высокоточных операций, в том числе с использованием робототехники, совершенствоваться технологии эндопротезирования и трансплантации.