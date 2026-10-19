Жителей Ярославской области призвали явиться в военкомат из-за выдуманного сбоя в реестре воинского учета: что происходит

Никаких масштабных технических аварий, сбоев или «рассинхронизации баз данных» в Едином реестре воинского учета зафиксировано не было. Фото: chainarong06/Shutterstock/Fotodom

В связи с техническим сбоем в Едином реестре воинского учета в Ярославской области проводят очную тотальную принудительную верификацию военнообязанных — такие сообщения появились в соцсетях. В качестве доказательства приводится листовка, в которой указано, что в военкомат необходимо явиться мужчинам до 14 ноября, даже тем, у кого уже есть подтвержденные брони. Подобные сообщения появлялись и в других регионах, в частности в Воронежской, Томской и Мурманской областях. Но оказалось, что дело совсем не в системном сбое, а все объявления — фальшивые.

Информация появилась в качестве комментария в одной из соцсетей. Автор утверждал, что в связи с последствиями атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), вызвавших сбои в работе систем воинского учёта и расхождения в данных, необходимо провести внеочередную сверку сведений о военнообязанных гражданах. Сверить якобы нужно информацию об отсрочках, бронировании и состоянии здоровья путём личного прибытия в военные комиссариаты Ярославской области. За отказ гражданам якобы ограничат доступ к кредитам, управлению автомобилем и «Госуслугам». Автор даже прикрепил объявление, в котором, правда, нет ни адреса, ни графика работы, ни общих признаков того, что листовка сделана военным комиссариатом.

Позже автор комментария удалил свой аккаунт. Примечательно, что другие участники сообщества сразу указали на то, что размещенная информация является фейком.

На самом деле реестр работает в штатном режиме. Никаких масштабных технических аварий, сбоев или «рассинхронизации баз данных» в Едином реестре воинского учета зафиксировано не было. Электронная система и все связанные с ней государственные цифровые сервисы функционируют без сбоев.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольской правды» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Ни Правительство Ярославской области, ни военный комиссариат региона не издавали подобных распоряжений о принудительной массовой верификации. В официальных реестрах нормативно-правовых актов такие документы отсутствуют.

Оператором Единого реестра является Министерство обороны РФ. У региональных властей и губернаторов по закону нет полномочий приостанавливать работу федеральных систем, переводить документооборот исключительно на бумажный формат или менять юридический статус ранее предоставленных отсрочек и броней.

Вброс в Ярославской области стал частью скоординированной и массовой фальшивой рассылки, которая в эти дни затронула сразу несколько регионов России, включая Воронежскую и Томскую области.

При этом распространяемые в соцсетях «приказы» и объявления содержат грубые логические и юридические ошибки. Текст пишется на несуществующих бланках, содержит некорректные ссылки на пункты нормативных актов (например, регулирующие исключительно плановую, а не массовую экстренную сверку документов), а также вымышленные графики работы военкоматов — вплоть до «круглосуточного приема», как указано в фальшивке, ориентированной на Мурманскую область.

Напомним, что обязанность проводить сверку лежит на организации-работодателе. Не реже одного раза в год работодатель должен сверить сведения из личных карточек сотрудников с данными, которые есть в военкомате. При этом личная явка самих военнообязанных для этой плановой процедуры не требуется. Другое дело — повестка: в этом случае гражданин обязан лично явиться в военкомат.