Москва - фронту

С 2022 года в командировках в Донбассе побывали 1,4 тысячи московских медиков. Фото: Евгений БИЯТОВ/РИА Новости

Москва слезам верит! Еще как верит. И в трудные дни всегда приходит на помощь.

Мы не только крупнейший промышленный и экономический центр России, но и огромный город неравнодушных. Город высоких профессионалов во всех отраслях хозяйства. Здесь каждый на своем месте делает все, что в его силах. И так же всеми силами помогает попавшим в трудные жизненные ситуации. Как в мирное время, так и в условиях специальной военной операции. И инструментов для этого достаточно.

Стараниями правительства города, частных предприятий, некоммерческих объединений и просто неравнодушных здесь создан крепкий тыл, без которого немыслим фронт. Сотни городских проектов, десятки тысяч волонтеров, сотни тысяч примеров добрых дел… Расскажем всего лишь о нескольких.

В 2022 году Москва начала помогать оказывать медицинскую помощь в Донецкой и Луганской Народных Республиках. С тех пор там работают мультидисциплинарные бригады из врачей и среднего медицинского персонала ведущих медицинских организаций столицы. В их состав входят анестезиологи-реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые и эндоваскулярные хирурги, травматологи-ортопеды, офтальмологи и другие врачи-специалисты.

На днях в Донецке открылась поликлиника, организованная и оснащенная по единым московским стандартам оказания медпомощи. Фото: t.me/mzdnr_official

С 2022 года в служебных командировках в Донбассе побывали 1,4 тысячи специалистов из 61 городской медицинской организации. Они выполнили больше 31 тысячи операций, провели свыше 95 тысяч консультаций пациентов.

В 2022 - 2023 годах сформированы бригады специалистов для проведения профилактических осмотров детей в ЛНР. За это время медики осмотрели более 11,3 тысячи юных пациентов, при необходимости дали рекомендации по углубленному обследованию и лечению.

Благодаря совместной работе столичных экспертов, врачей и местных специалистов в медицинских организациях Донбасса внедряются элементы московских стандартов оказания помощи как на амбулаторном, так и на стационарном уровне.

Медики работают в воссоединенных регионах по сменному двухнедельному графику.

Пациентам из ЛНР и ДНР оказывается помощь и в столице. Городские стационары приняли больше семи тысяч жителей республик.

Во всех центрах госуслуг «Мои документы» Москвы участники специальной военной операции и члены их семей могут получить помощь в отдельных окнах. Заявители могут не только проконсультироваться, но и сразу подать документы на все положенные услуги и меры социальной поддержки.

Специалисты принимают заявления для регистрации в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, информируют о доступной помощи и услугах, а также оформляют запросы на их получение.

Важно, что обратиться можно в любой центр «Мои документы» - независимо от места регистрации и проживания.

Кроме того, можно получить консультацию о доступных услугах и мерах социальной поддержки у специалистов центров «Мои документы» по видеосвязи в режиме реального времени. Сделать это можно, не выходя из дома, с помощью любого цифрового устройства с доступом в интернет. Услуга доступна на mos.ru и на сайте md.mos.ru.

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