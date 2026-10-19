С начала 2026 года ЩЛЗ произвел более 5 тыс. лифтов

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Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), который входит в группу ДОМ.РФ, вновь подтвердил репутацию крупнейшего отечественного производителя лифтового оборудования. За девять месяцев 2026 года предприятие выпустило 5,8 тысячи лифтов.

Отраслевая статистика тоже подтверждает успехи столичных машиностроителей. По информации Росстата, с января по август 2026 года в России было произведено около 14,1 тысячи лифтов. Доля ЩЛЗ в этом объеме составила порядка 5,2 тысячи единиц, что равно 29% от общероссийского производства. Более того, предприятие демонстрирует рост: объем выпуска увеличился более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Несмотря на тенденцию к снижению производства лифтов в России, наш завод сохраняет лидирующие позиции и продолжает инвестиции в развитие, — подчеркнул финансовый директор предприятия Сергей Фирстов. — Приоритетами для нас являются как задачи в рамках реализации «дорожной карты» по развитию лифтовой отрасли, так и расширение линейки продукции, и внедрение новых технологических решений.

Укрепление позиций фиксируется и в сегменте монтажа. По итогам первого полугодия 2026 года доля завода в общем объеме смонтированных в России лифтов увеличилась до 19,13% против 18,34% за аналогичный период прошлого года.

География поставок также впечатляет. Как пояснил директор по продажам Ян Михайлов, за последние несколько лет предприятие не только увеличило поставки лифтов для региональных фондов капитального ремонта, но и укрепило позиции в бизнес-сегменте нового жилищного строительства. По итогам девяти месяцев 2026 года наибольшие объемы отгрузки пришлись на Москву, Московскую, Смоленскую, Ульяновскую и Архангельскую области.

Результаты девяти месяцев подтверждают способность предприятия адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и обеспечивать стабильность поставок для российских заказчиков. По итогам прошлого года Щербинский лифтостроительный завод уже показывал положительную динамику среди российских лифтовых предприятий, выпустив более 7 200 лифтов (28,3% от общего объема отрасли). Одним из ключевых направлений развития предприятия остаются собственные перспективные разработки.