«Лишнего не потрачено»: «Пятёрочка Кафе» разыграет игровые приставки и смартфоны за покупку готовой еды

Для этого достаточно совершать привычные покупки, собирать за них звёзды и участвовать в еженедельных розыгрышах.
Название акции обыгрывает фразу «Потрачено», хорошо знакомую поклонникам серии видеоигр. Но в «Пятёрочке» предлагают не тратить лишнее — прежде всего время на приготовление обеда или ужина. С готовой едой это время можно потратить на то, что действительно нравится, — например, на любимую игру.
Миссия первая: собрать звёзды
Ещё одна отсылка к игре — знакомые игрокам звёзды. В «ГТАкции» они стали частью механики: покупатели накапливают их за покупки готовой еды «Пятёрочка Кафе» и используют для участия в розыгрышах.
Чтобы присоединиться к акции, достаточно один раз зарегистрироваться на сайте wasted.x5.ru. За каждое купленное блюдо начисляется половина звезды, а дополнительные звёзды можно заработать за выполнение игровых заданий на сайте. Загружать чеки вручную не потребуется — покупки будут учитываться автоматически.
Миссия вторая: побороться за призы
Собранные звёзды открывают доступ к еженедельным розыгрышам. Среди призов — игровые приставки, премиальные смартфоны и подарочные карты в магазин техники. Причём игровую приставку можно выиграть ещё до выхода долгожданной GTA VI — и встретить новую часть любимой игры уже с новым устройством.
Помимо розыгрышей, участников ждут гарантированные призы — баллы «Х5 Клуба» и промокоды на доставку.
Бонусный уровень: игровая атмосфера в магазине
Игровая стилистика появится не только на сайте акции, но и на упаковке готовой еды «Пятёрочка Кафе». Её украсят тематические элементы и слоган «Лишнего не потрачено», а стаканы для горячих напитков получат оформление с красными банданами.
Акция продлится с 20 октября по 30 ноября 2026 года во всех регионах присутствия торговой сети «Пятёрочка».
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