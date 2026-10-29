Стиль в ваших руках: бокалы Bohemia за 299 рублей в новой акции «Пятёрочки»

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

С 20 октября 2026 года покупатели смогут собирать электронные наклейки за привычные покупки с картой «Х5 Клуба». Накопив 10 наклеек, можно будет приобрести любой набор бокалов или стаканов Bohemia из хрустального стекла со скидкой до 55%. Акция продлится до 25 января 2027 года.

Красивая посуда не только для праздника

Для акции были выбраны четыре модели бренда Bohemia — бокалы для красного и белого вина, шампанского и стаканы для воды. Тонкое хрустальное стекло выглядит изящно и при этом достаточно прочно для повседневного использования. Края бокалов дополнительно обработаны с помощью специальной лазерной технологии, которая повышает их устойчивость к повреждениям и помогает сохранить тонкий, почти прозрачный вид.

При этом красивую посуду необязательно беречь до особого случая. Бокалы можно поставить на стол после рабочего дня, взять для домашнего ужина или встречи с друзьями — даже если никакого повода, кроме желания сделать обычный вечер чуть приятнее, нет.

Подарок, которому всегда найдётся место на столе

Новая акция пригодится и тем, кто заранее присматривает подарки к Новому году. Пару бокалов можно выбрать для друзей, которые любят принимать гостей, или для близкого человека, с которым хочется чаще проводить вечера вдвоём. А стаканы для воды станут дополнением к повседневной сервировке.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

В каждом наборе с бокалами для вина или шампанского покупателей ждут два новогодних шарма в подарок. Небольшой дополнительный сюрприз сделает покупку ещё более праздничной.

От обычных покупок — к своей коллекции

Собрать свою коллекцию бокалов можно постепенно — наклейки будут копиться вместе с привычными покупками. За каждые 400 рублей в чеке с картой «Х5 Клуба» начисляется одна электронная наклейка, а за товары-партнёры акции можно получить дополнительные. Так нужное количество наклеек наберётся быстрее.

Когда накопится 10 наклеек, любой набор бокалов или стаканов из коллекции можно приобрести за 299 рублей вместо 699 рублей — экономия составит до 55%. Можно начать с пары бокалов для вина, добавить стаканы для воды, а потом собрать свой набор для разных поводов — или просто взять те модели, которые больше всего понравились.

Акция «Стиль в ваших руках» продлится до 25 января 2027 года. Наборы бокалов и стаканов Bohemia можно будет приобрести в участвующих в акции магазинах «Пятёрочки» при наличии товара.

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