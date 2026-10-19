Зеленский получил резкий сигнал из Вашингтона Фото: REUTERS.

Казалось бы, президент США уже не раз «в этом сезоне» четко высказывался о Зеленском: вместе с подручными разрушил Украину, дело с ним иметь нельзя. Что еще неясно?

Конфликт Трампа и Зеленского

А главарь киевского режима все не унимается. Даже ставит наглое условие: мы не бьем по российскому дизелю, а вы нам даете нам ракеты для Patriot.

Но последнее слово будет, конечно, за Трампом. В соцсети он гневно написал: Зеленский «не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда и не хотел».

«Моё решение по России («дизельная сделка» – Ред.) очень простое. Я веду переговоры о мире и не хочу делать ничего, что могло бы по глупости оттолкнуть Россию от стола переговоров», - продолжил рассуждение американец. Все должно быть, как наметил он, и «так и будет - если только глупые люди не вмешаются».

Уж не о Зеленском ли и его европокровителях речь? Ведь именно они чуть не лопнули от злости, когда президент США ослабил антироссийские санкции.

«Зеленский выбирает целями нефтеперерабатывающие заводы в России, зная, что эти атаки наносят серьёзный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе рынку США, - еще один пассаж Дональда - Фермеры, владельцы ранчо и предприятия сильно страдают от этого, однако Россия, несмотря ни на что, поставляет на мировой рынок миллионы баррелей дизеля по низким ценам».

Трамп высказался по поводу "дизельной сделки" с Россией Фото: REUTERS.

КТО НА НЕПРАВИЛЬНОЙ СТОРОНЕ?

Хозяин Белого дома, встав, как мыслится Зеленскому, на «неправильную сторону истории», оказывается, защищает не только интересы своих граждан, но и всего мира. Отодвигает его от энергетической катастрофы, к которой ведут дело Киев и Брюссель. Так кто на правильной стороне?

Видите - речь уже идет не о том, чтобы прекратить конфликт между Россией и Украиной. Задача масштабней: Дональду надо спасать мир, чего без российских углеводородов сделать нельзя.

«Два года назад он мог заключить более выгодную сделку, чем может сейчас. Его страна лежит в руинах, значительная часть её территории потеряна, выход к океанам и морям утрачен, а мужское население сократилось: многие мужчины погибли, получили ранения», - припечатал Трамп Зеленского.

ОБВИНИЛ АМЕРИКАНЦЕВ ВО ЛЖИ

Попытки Зеленского обвинить Соединенные Штаты в том, что это из-за их отказа давать Киеву ракеты и поддерживать нормальную работу системы Starlink Россия добивается успехов на фронте, тоже ничего, кроме проблем, ему не дают.

Госсекретарь США Марко Рубио на эти обвинения ответил так: Зеленскому следует сосредоточиться на прекращении войны, а не рассказывать журналистам, что американцы приостановили обмен разведданными с Украиной.

С разведданными и Starlink сюжет очень занимательный. Зеленский заявил журналистам, что дал указание проверить, работает ли в Европе эта спутниковая связь, для чего якобы отправил туда авто (не признаваться же, что запустил беспилотник), с которым на скорости в 180 км/час была отличная связь.

А на Украине, дескать, на 160 км/час связь пропадает, что делает невозможным отражать более скоростные российские БПЛА. То есть он, получается, уличил американцев во лжи? Да еще добавил, что такое решение, по его сведениям, приняли в Белом доме.

И тут же получил удар наотмашь от американского министра финансов Скотта Бессента: Зеленскому «следует быть осторожным» с безрассудными комментариями о том, что США замедляют работу Starlink.

Госсекретарь Рубио со своей стороны - и, похоже, не без лукавства - назвал «программной ошибкой» прекращение передачи Киеву предупреждений о пусках российских ракет.

А Зеленский, выходит, этого не понимает? Да все он понимает, но боится в это поверить.

В эфире NBC News он вчера сказал: «Если США официально встанут на сторону России, мы, конечно, не сможем победить».

Нет, ну уж если и Трамп за Путина, то о чем говорить? Может, и Европу такая формулировка поражения устроит: мы с Украиной проиграли, но это все из-за Трампа, если бы не он…

Бассент предупредил: Зеленскому «следует быть осторожным» с безрассудными комментариями о том, что США замедляют работу Starlink Фото: REUTERS.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ

Между тем премьер Латвии Андрис Кулбергс в воскресенье призвал страны ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам на фоне гибридных угроз. «Да не пускайте вы, черт возьми, россиян в Европу», — заявил Кулбергс в интервью Financial Times.

Почти одновременно с заявлением латыша визовый центр Италии в России сообщил об уменьшении периода обработки заявлений на турвизы для россиян. «Срок рассмотрения заявлений сокращен с 60 до 45 дней, — говорится на сайте центра.

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