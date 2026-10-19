«Царские дни» на берегах Северной Двины: как Архангельск вписался в «Императорский маршрут»

Архангельская область официально присоединилась к федеральному проекту «Туристический маршрут» в 2024 году. Фото: правительство Архангельской области.

16-17 октября в Архангельской области можно смело назвать «царскими днями». Они объединили сразу три важных для региона события – научную конференцию с обсуждением потенциала Поморья в составе туристического проекта «Императорский маршрут», выставку о великих педагогах и наставниках, учениками которых в том числе были и царские наследники, и благотворительную акцию «День Белого цветка», впервые прошедшую в Архангельске еще в 1911 году.

Архангельская область официально присоединилась к федеральному проекту «Туристический маршрут» в 2024 году. Для Поморья это возможность заявить о себе на всю страну, предложив гостям уникальные маршруты. Но как сделать так, чтобы богатейшее историческое наследие стало привлекательным и доступным для путешественников?

Председатель Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) Анна Громова. Фото: правительство Архангельской области.

Председатель Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) Анна Громова обозначила стратегические векторы. По ее словам, регион обладает колоссальным, пока до конца не раскрытым потенциалом. Главная задача сейчас — грамотно «упаковать» историю, подготовить профессиональных гидов и привлечь надежных туроператоров:

- Архангельский край обладает богатейшей историей, связанной с Императорским Домом Романовых. Большой интерес туристы проявляют к многодневным маршрутам, с этой точки зрения мы будем прорабатывать «Императорский маршрут» в регионе с перспективой формирования национального маршрута. Национальный туристический маршрут — это статус, который позволяет развивать инфраструктуру: благоустраивать территории, создавать музеи, сохранять исторические здания или объекты культурного наследия.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский (справа). Фото: правительство Архангельской области.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул, что здесь строились первые корабли и начиналось грандиозное освоение Арктики и Сибири. Многое связано с этими землями и в биографии Петра Великого: Поморье сыграло ключевую роль в укреплении России как великой морской державы:

- Императорское наследие заключает в себе гораздо больше, чем просто память о пребывании представителей царской семьи в том или ином городе. Оно позволяет увидеть, как принимались решения, которые во многом меняли судьбы страны, как развивалась экономика, культура. Сохраняя свидетельства этих эпох, мы полагаем, что современники должны глубже понять путь России.

Тайны императорских визитов

О богатой истории было много сказано на конференции, которая прошла в старинных залах Архангельских Гостиных дворов. В ней приняли участие историки, краеведы, представители музейного сообщества и общественных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Архангельска и Вологды.

Научная программа получилась невероятно насыщенной. Специалисты приоткрыли завесу тайн над некоторыми страницами истории поморской земли - посещение Архангельска и Кегострова Императором Александром I в 1819 году в ходе последнего северного путешествия, в память о котором в городе был заложен Александровский сад, о вкладах представителей Императорской Фамилии в монастыри и храмы Каргополья, о роли Великих Князей Алексея и Владимира Александровичей, сыновей Императора Александра II, в мемориализации места рождения выдающегося русского ученого Ломоносова в Холмогорах, о посещении Великим Князем Сергеем Александровичем и Великой Княгиней Елизаветой Фёдоровной Архангельской губернии, об инспекционной поездке в Архангельск Великого Князя Георгия Михайловича в 1916 году и других значимых исторических событиях, которые заметно расширят тематику федерального туристического проекта «Императорский маршрут».

Фото: правительство Архангельской области.

На конференции также обсудили тему возрождения деревянных храмов Севера.

Наставники, изменившие Россию

Для жителей Архангельска открылась передвижная выставка «Российские педагоги и наставники: от Императора Петра I до наших дней». Эта масштабная экспозиция, созданная ЕСПО совместно с Институтом всеобщей истории РАН и Российской академией образования.

Выставка рассказывает о достижениях петровской и екатерининской эпох, вкладе Василия Татищева и Михаила Ломоносова. Особое место уделено Сперанскому, Уварову, Пирогову, Ключевскому, Ушинскому и другим.

Экспозиция была представлена в регионах - участниках федерального туристического проекта «Императорский маршрут» в Калининградской, Московской, Нижегородской областях, в Республике Татарстан и в Пермском крае. В Архангельской области выставка представлена впервые.

Белый цветок

Благотворительная акция «День Белого Цветка» продолжает традиции милосердия, заложенные Романовыми более века назад.

История акции в Архангельске началась в июле 1911 года. Тогда Троицкий проспект украсили гирляндами из белых ромашек, а местные киоски собирали средства на борьбу с туберкулезом. Благодаря жителям удалось собрать 5 882 рубля и 40,5 копеек — огромные по тем временам деньги. Их направили на детскую туберкулезную больницу, а в 1913 году заложили фундамент для санатория в сосновом бору на реке Емце, который открылся в 1916 году.

Сегодня, благодаря инициативе Фонда ЕСПО с 2015 года, акция возрождена и охватывает уже 40 регионов страны.

Фото: правительство Архангельской области.

Александр Цыбульский и Анна Громова также побывали в Свято-Троицком Антониево-Сийском монастыре — одном из ключевых объектов федерального проекта «Императорский маршрут».

Обитель, основанная в 1520 году, хранит память о важных событиях российской истории. Здесь в ссылке находился Федор Романов — отец первого царя из династии Романовых, будущий патриарх Филарет. В XIX веке монастырь посещали императоры Александр I и Александр II.

Гости осмотрели исторический архитектурный ансамбль и музей, обсудили реставрацию памятников, сохранение культурного наследия и развитие туризма.

СПРАВКА

Организаторами события выступили Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО), региональный Минкульт, Правительство области и Всемирный Русский Народный Собор. Мероприятие прошло при благословении митрополита Корнилия.