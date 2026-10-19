Наши герои

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель министра обороны России Анна Цивилева посетили госпиталь для ветеранов войн № 3, где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции. Фото:Максим МИШИН/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Отличившиеся в Донецкой и Луганской Народных Республиках медики удостоены почетного знака «Заслуженный врач города Москвы» и звания «Почетный медицинский работник города Москвы».

Сергей Собянин вручил награды города Москвы медикам клиник, оказывающим в составе выездных бригад медицинскую помощь жителям ДНР и ЛНР. За профессиональный и самоотверженный труд они удостоены почетного знака «Заслуженный врач города Москвы» и звания «Почетный медицинский работник города Москвы».

- Спасибо врачам московских клиник, которые стали, как и во времена Второй мировой войны, главным госпиталем нашей страны, - отметил Сергей Собянин. - Тысячи наших бойцов получают качественную помощь в федеральных и московских клиниках. Получают полный курс реабилитации, протезирования в крупнейшем московском центре, который также оказывает помощь не только москвичам, а вообще всем ребятам из любых регионов, которые попали в эту ситуацию. Спасибо вам огромное, поздравляю вас с заслуженными наградами.

СКАЗАНО!

«Совместно с Министерством обороны, Министерством здравоохранения мы развернули целую сеть больниц для оказания помощи ребятам, участвующим в СВО. Сегодня в Москве открыто пять многопрофильных клиник, которые полностью посвящены только этой задаче. Вместе с Министерством обороны мы оказываем полную помощь и будем делать все, чтобы бойцы как можно раньше возвращались к нормальной жизни, чувствовали себя полноценными людьми. Это очень важно».

(Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН - при посещении госпиталя для ветеранов войн № 3.)

БОЛЬШИЕ ЧИСЛА

С 2022 года более 520 медицинских работников Москвы отмечены государственными, городскими и ведомственными наградами за работу в горячих точках.

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