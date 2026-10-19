Зюганов: Новых вице-премьеров ждет большая ответственность и работа на Победу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
…- Геннадий Андреевич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», помощник Зюганова.
- Привет, оперативный помощник.
- Сегодня такие перестановки в Кабинете министров… Вы всех тех, кто выдвинут на посты новых вице-премьеров, очень хорошо знаете. Как бы вы оценили эти кадровые решение президента и премьера?
- Саша, у нас (речь о представителях думской фракции КПРФ. - А.Г.) на прошлой неделе была обстоятельная встреча с премьером Мишустиным. Я, Кашин и Коломейцев обсуждали все насущные проблемы…
- А конкретно?
- В том числе - и бюджет, и нашу Программу Победы, наши предложения.
Ну, очевидно, что в нынешней ситуации требуется укрепление, прежде всего, руководящего ядра. Это - федеральное правительство, включая местные и региональные власти.
Логика сама подсказывает – для Победы необходимо концентрировать силы… Выдвигать на руководящие посты тех, кто в состоянии обеспечить Победу, закрепить ее на фронте и в тылу.
Ну, назрело, и тут в принципе многое понятно…
- Если можно - подробнее об этом.
- Что касается финансов… Министра Силуанова подняли до зампредседателя правительства. В условиях конфлиста концентрация власти и ресурсов, всего необходимого - для того, чтобы обеспечить Победу - это обосновано и понятно.
- А что в КПРФ думают о предложенных кандидатурах?
- Что касается Окладниковой, которая предложена на пост руководителя аппарата правительства, она уроженка Сибири, из Красноярска. У нее хорошая подготовка, прошла большую школу в этом отношении.
Когда она тут у нас (в Госдуме. - А.Г.) выступала и представляла целый ряд программ… Создавалось впечатление: это - человек, который по-современному мыслит. И, на мой взгляд, она в этой роли в правительстве будет играть более позитивную роль.
Кожемяко – один из тех, кто в четырех регионах работал на Дальнем Востоке (Корякия, Амурская и Сахалинская область, Приморский край. - А.Г.)
- Почему так важно его назначение?
- Политика, связанная с деятельностью страны в азиатско-тихоокеанском регионе, приобретает сегодня ключевой смысл… И с точки зрения перспективных технологий, и транспортных путей, и взаимодействия с Китаем, КНДР, Вьетнамом. В этом плане назначение Кожемяко тоже логично
Никитин - как руководитель всего транспорта… Для большой страны именно эта отрасль всегда играла исключительную роль. Сейчас осваиваются новейшие технологии, прорубаются новые транспортные коридоры, развиваются современные производства. Мы с этим запоздали, и надо наверстывать. Будем надеяться, что и тут станет что-то лучше.
Глава Росавиации Ядров станет министром транспорта вместо Никитина.
Я был на всех 15 авиационных заводах. На сегодня это одно из главных направлений.
Молодым кадрам - флаг в руки!
- И - ваши пожелания всем претендентам?
- Пожелание одно - только успехов, только вперед!
Но всем придется пахать 15 часов в сутки минимум 6 дней в неделю. Так что это не подарок, это большая ответственность, серьезная работа на Победу. Завтра у нас встреча с ними утром, послушаем, что они предложат, как ответят на наши вопросы, и там уже примем решения.
- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь.
- Давай…