Зюганов: Новых вице-премьеров ждет большая ответственность и работа на Победу

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», помощник Зюганова.

- Привет, оперативный помощник.

- Сегодня такие перестановки в Кабинете министров… Вы всех тех, кто выдвинут на посты новых вице-премьеров, очень хорошо знаете. Как бы вы оценили эти кадровые решение президента и премьера?

- Саша, у нас (речь о представителях думской фракции КПРФ. - А.Г.) на прошлой неделе была обстоятельная встреча с премьером Мишустиным. Я, Кашин и Коломейцев обсуждали все насущные проблемы…

- А конкретно?

- В том числе - и бюджет, и нашу Программу Победы, наши предложения.

Ну, очевидно, что в нынешней ситуации требуется укрепление, прежде всего, руководящего ядра. Это - федеральное правительство, включая местные и региональные власти.

Логика сама подсказывает – для Победы необходимо концентрировать силы… Выдвигать на руководящие посты тех, кто в состоянии обеспечить Победу, закрепить ее на фронте и в тылу.

Ну, назрело, и тут в принципе многое понятно…

- Если можно - подробнее об этом.

- Что касается финансов… Министра Силуанова подняли до зампредседателя правительства. В условиях конфлиста концентрация власти и ресурсов, всего необходимого - для того, чтобы обеспечить Победу - это обосновано и понятно.

- А что в КПРФ думают о предложенных кандидатурах?

- Что касается Окладниковой, которая предложена на пост руководителя аппарата правительства, она уроженка Сибири, из Красноярска. У нее хорошая подготовка, прошла большую школу в этом отношении.

Когда она тут у нас (в Госдуме. - А.Г.) выступала и представляла целый ряд программ… Создавалось впечатление: это - человек, который по-современному мыслит. И, на мой взгляд, она в этой роли в правительстве будет играть более позитивную роль.

Кожемяко – один из тех, кто в четырех регионах работал на Дальнем Востоке (Корякия, Амурская и Сахалинская область, Приморский край. - А.Г.)

- Почему так важно его назначение?

- Политика, связанная с деятельностью страны в азиатско-тихоокеанском регионе, приобретает сегодня ключевой смысл… И с точки зрения перспективных технологий, и транспортных путей, и взаимодействия с Китаем, КНДР, Вьетнамом. В этом плане назначение Кожемяко тоже логично

Никитин - как руководитель всего транспорта… Для большой страны именно эта отрасль всегда играла исключительную роль. Сейчас осваиваются новейшие технологии, прорубаются новые транспортные коридоры, развиваются современные производства. Мы с этим запоздали, и надо наверстывать. Будем надеяться, что и тут станет что-то лучше.

Глава Росавиации Ядров станет министром транспорта вместо Никитина.

Я был на всех 15 авиационных заводах. На сегодня это одно из главных направлений.

Молодым кадрам - флаг в руки!

- И - ваши пожелания всем претендентам?

- Пожелание одно - только успехов, только вперед!

Но всем придется пахать 15 часов в сутки минимум 6 дней в неделю. Так что это не подарок, это большая ответственность, серьезная работа на Победу. Завтра у нас встреча с ними утром, послушаем, что они предложат, как ответят на наши вопросы, и там уже примем решения.

- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь.

- Давай…