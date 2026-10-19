Билан пошутил, что он похож на Джонни Деппа, а его отец – на Роберта Де Ниро. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

44-летний певец Дима Билан не так часто показывает подписчикам свою личную жизнь. Чаще он анонсирует новые песни и делится видео со своих концертов. Поэтому поклонники были очень рады увидеть экскурсию, которую исполнитель устроил по теплицам своего папы Николая Михайловича.

«С возрастом все больше понимаешь, сколько в тебе от твоих родителей. В характере, в привычках, в отношении к людям и к жизни. Отец, спасибо тебе за все, чему ты научил меня не словами, а собственным примером», — подписал кадры Дима.

Дима Билан показал редкое видео с отцом

Напомним, Билан (настоящее имя Виктор Белан) родился в Карачаево-Черкессии, а в школьные годы жил в городе Майском, Кабардино-Балкария. Его отец Николай Михайлович окончил мореходное училище, а затем получил диплом инженера. Мама Нина Дмитриевна работала в теплице и занималась воспитанием детей (кроме сына, у нее еще две дочери). Именно в честь дедушки Димы (отца матери) певец поменял свое имя. В Майском будущий Дима Билан учился в музыкальной школе и пел в хоре.

Родители артиста сейчас на пенсии и занимаются садоводством. Билан снял видео из теплиц отца, в которых, например, кусты помидор похожи не деревья.

«Пока сын собирает стадионы, отец собирает урожай. И, кажется, у папы сезон тоже проходит с аншлагом», - написал исполнитель. Он также поделился кадрами из погреба отца, в котором хранятся помидоры и другие запасы.

Билан также пошутил, что он похож на Джонни Деппа, а его отец – на Роберта Де Ниро.

«Отец, пожалуйста, будь здоров, полон сил и энергии. Не теряй своего энтузиазма, интереса к жизни и желания всегда двигаться вперед», - обратился к родителю Дима, поздравив его с Днем отца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аллу Пугачеву сфотографировали на Кипре: кто приехал из Москвы специально ради снимка

Татьяна Брухунова заявила, что путешествия не являются для нее отпуском: «Не имеют ничего общего»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке