Венгерский мятеж — осмысленный, беспощадный, но не стихийный

Венгры жгут портреты Сталина в Будапеште, ноябрь 1956 года. Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Накануне 70-й годовщины «венгерских событий» 1956 года Российское военно-историческое общество провело в Москве «круглый стол» на тему «Венгерские события 1956 года: «цветная революция» эпохи Холодной войны». Скажем сразу - собравшиеся ученые и исследователи, хоть и отметили, что впервые те события в Венгрии «цветной революцией» назвала обозреватель «Комсомольской правды» примерно году эдак в 2011-м, так и не смогли прийти к единому мнению, является ли тот бунт «цветной революцией» или нет.

Фото: rvio.ru

СТУДЕНТА ЛЕКЦИЯ НЕ ЖДЕТ, РАБОЧИЙ ИДЕТ НЕ НА ЗАВОД

Зато рассказали множество интересного о тех событий и привели малоизвестные, а то и вовсе не известные широкой публике до сего дня факты.

Но в одном все собравшиеся историки были абсолютно убеждены — те события не были ни стихийным народным восстанием, ни революцией. Хотя в советской историографии в перестроечный период и в постсоветской российской в «святые 90-е», как любит выражаться либеральная интеллигенция был широко распространен и, можно сказать, даже доминировал стереотип, как саркастически заметил один из участников дискуссии, что, мол, «несчастные студенты, размахивая цветами, обгоняли страшные советские стальные танки».

- В западной, да и в нашей историографии 1990-2000-х годов, события осени 1956 года в Венгрии транслировались, как «Венгерское восстание» или «Венгерская революция 1956 года». Как некий стихийный народный протест. И, при этом, во многом, замалчивалась или минимизировалась роль западных спецслужб, участвующих в этих событиях. Ну и также участие в этих событиях так называемых «ветеранов» Федеративной Республики Германия, которые тоже находились под колпаком западных спецслужб. Поэтому, на наш взгляд, рассматривать эти события как чисто народное восстание, народную революцию нужно с большой критикой, - заявил научный директор РВИО Михаил Мягков.

Студенты действительно были, как и рабочие. Никто и не думает этого отрицать, но уже в первый день активных акций протеста 23-го октября начались захваты складов с оружием, нападения на сотрудников госбезопасности, на полицейские участки, появились первые убитые и раненые.

Участники восстания ведут огонь по сотрудникам госбезопасности, Будапешт, 2 ноября 1956 г. Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

НУ ОЧЕНЬ НЕ СТИХИЙНОЕ ВОССТАНИЕ

А всему этому предшествовала мощнейшая многомесячная работа, если так можно выразиться, консолидированного Запада. Венгерской темой активно занимались Совет нацбезопасности США, ЦРУ, Ми-6, БНД (разведка ФРГ), организованный незадолго до того Комитет «Свободная Европа» с радиостанциями «Свобода» и «Свободная Европа». Сводки по Венгрии регулярно докладывались президенту США Дуайту Эйзенхауэру. В январе 1956 года ЦРУ подготовило целый доклад по Венгрии, а в БНД был создан специальный отдел, который занимался только Венгрией. «Железный Айк», как прозвали Эйзенхауэра, был участником Первой мировой войны и одним из крупнейших военачальников Второй мировой, в отличие от шпионов и политических прожектеров-диверсантов о войне знал не из радиосводок, воевать с русскими не хотел, а потому, когда все в Будапеште началось, он запретил высадку десанта, сброс оружия участникам восставшим и любое участие американских войск.

Что, впрочем, не помешало западным спецслужбам развернуть масштабнейшую работу по подготовке к восстанию. И не только в информационно-пропагандистской сфере. Свыше 4 тысяч хорошо подготовленных боевиков были переправлены в Венгрию накануне событий. Спецслужбы даже задействовали для своих целей Красный Крест, под прикрытием которого в Будапешт были переброшены, кроме продовольствия и медикаментов, около 500 человек, а также винтовки с патронами и гранаты.

Научный директор РВИО Михаил Мягков. Фото: rvio.ru

С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЦРУ, С ДРУГОЙ - ХРУЩЕВ

Впрочем, как аргументированно считает генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук, профессор Александр Зданович, хотя Запад и оказал свое воздействие, нельзя отрицать и влияние со стороны Советского Союза. В первую очередь, конечно же, самого лидера СССР в те годы — Первого секретаря ЦК КПСС Хрущева. Буквально за год до начала событий СССР внезапно вывел свой воинский контингент в рекордные сроки (за 3 месяца) из Австрии, сделав прозрачную австрийско-венгерскую границу удобным маршрутом для всех подрывных элементов. Кстати, когда венгерские пограничники бросили ее и разбежались, то на пути прорывавшихся из Австрии банд боевиков встали советские пограничники Прикарпатского округа. Не стоит забывать, что часть военнослужащих венгерской армии после окончания Второй мировой войны попала в зону оккупации западных союзников и осталась там, где бывшие вояки Хорти, союзника Гитлера, не столько отбывали наказание, сколько готовились к реваншу под руководством инструкторов из разведслужбы генерал-лейтенанта вермахта Рейнхарда Гелена. В том же 1955-м Никита Хрущев объявил амнистию коллаборантам-бандеровцам внутри Советского Союза и вернул Венгрии отбывавших в СССР сроки за свои военные преступления военнопленных из числа офицеров венгерской армии. К тому же, Никита Сергеевич, который дал указание избавиться от всех «сталинистов» в спецслужбах и правоохранительных органах, требовал, чтобы аналогичные процессы проходили и в странах соцлагеря. Такой шаг логично следовал из доклада Хрущева на 20-м съезде партии, в котором он «разоблачил Сталина» и нанес тем самым, как считают многие историки, «сильнейший удар по мировому коммунистическому движению».

Генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук, профессор Александр Зданович. Фото: rvio.ru

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ И ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ

Впрочем, никакие действия Хрущева и даже инструкции от ЦРУ не могут стать оправданием тех зверств, что творили «студенты и рабочие» в Венгрии.

- В архиве ФСБ хранятся все изъятые, в том числе, и у иностранных корреспондентов плёнки, которые они снимали тогда. Все, что происходило на улицах. Когда я смотрел эти альбомы с раскадровками, волосы вставали дыбом. Я такого не видел у нацистских преступников. Вот честно вам скажу. Да, они геноцид русского и вообще советского народа проводили. Но такой жестокости, с которой венгры поступали, в том числе, и с нашими военнослужащими, и со своими государственными служащими не видел. Это просто уму непостижимо, - отметил Зданович. А директор Института всеобщей истории Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Липкин отметил не только антикоммунистический характер выступлений, но и ярко выраженный антисемитизм их участников.

- То, как происходили расстрелы, расправы в Будапеште. То, как случился миграционный кризис в виде еврейских беженцев, потому что начались еврейские погромы. Это прямое подтверждение тому, что возродились вот эти хортистские фашистские элементы, которые сидели глубоко в Венгрии. Это была одна из самых сложно освобождаемых стран, потому что там действительно верили в фашизм и пытались его защищать. И вот это вылилось на улицы Будапешта, - пояснил Липкин.

«ТЩАТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЭКСПРОМТ»

Интересен один очень малоизвестный факт, который был озвучен на «круглом столе». Как отметил один из участников дискуссии, на тот момент разведки западных стран имели очень смутное представление о новом танке Т-54, который был принят на вооружение Советской армии. На Западе, по словам эксперта, полагали, что это просто глубокая модернизация вошедшей уже в эпос легендарной «тридцатьчетверки» - Т-34-85. На Красной площади даже на параде Т-54 прошли только в 1957-м году, через год после событий в Венгрии. Потому что необходимости секретить его больше уже не было необходимости.

И в ходе боев в Будапеште венграм удалось захватить один танк Т-54, который они тут же загнали на территорию британского посольства в столице Венгрии. Где английские специалисты изучили «трофей» до последнего винтика. А после венгерских событий в специализированной западной прессе появились подробные характеристики этой боевой машины.

- Чтобы исследовать хотя бы толщину брони, нужны специальные инструменты, в том числе, для специального ультразвукового зондирования, - рассказал эксперт. - Ни дрель, ни что-то еще из обычных бытовых инструментов для этого не годятся.

Но если данные появились, значит, инструменты, как и специалистов, получается, завезли заранее. Значит, стояла такая конкретная задача, которая и была выполнена. А это говорит не об импровизации каких-то энтузиастов, а о тщательно продуманной и успешно реализованной спецоперации. Это еще один снаряд в «стену» аргументов о стихийности произошедшего. Военно-техническая разведка была готова к «революции» и к тому, что «белые и пушистые студенты» вместо букетиков цветов приволокут им новый секретный советский танк.

Как говорил один персонаж, «хороший экспромт — это хорошо подготовленный экспромт».

МЫ ПОМНИМ!

Один из главных вопросов, который незримо присутствовал во время обсуждения, зачем спустя 70 лет после тех кровавых событий снова вспоминать о них и ворошить прошлое. Историки и на него дали ответ.

Во-первых, в самой Венгрии сейчас тщательно замалчивают, что в тех событиях принимали активнейшее участие пособники немецких нацистов, пособники и коллаборационисты из венгерской армии. Как достаточно подробно рассказал учитель истории и обществознания в частной школе «Золотое сечение», историк и писатель Константин Кусмауль, в кровавых расправах активнейшее участие принимали участие салашисты из запрещенных еще в 1945-м «Скрещенных стрел», хортисты из многочисленных националистических и нацистских организаций «Белая гвардия», «Белые партизаны», диверсионных групп «Меч и крест», «Кровавый договор», и просто бывшие военнослужащие СС венгерского происхождения. Но их сейчас в Венгрии называют героями. Совсем, как бандеровцев на нынешней Украине.

Кроме того, сейчас понятно, что политика умолчания и создание моментов умолчания сыграли для России негативную роль. Со второй половины 80-х и до начала 2000-х мы в результате сговора Горбачева с либеральной интеллигенцией признавали себя виноватыми во всем, даже в том, в чем ни сном, ни духом, к чему, вообще, не имели отношения.

- Мы очень зависимы от формирования Исторической Памяти. Не то, как события происходили, а то, как мы их воспринимаем. И проблема как раз-таки с событиями в Венгрии в том, что Советский Союз делал очень много для того, чтоб про них просто забыть. И это была действительно государственная политика, - объяснил руководитель фонда «Я помню Артем Драбкин. - Вот это пустое место, когда нарратив не сформирован, общество не готово обсуждать какие-либо вещи, оно позволяет манипулировать общественным сознанием и формировать ложную Историческую Память.

У нас уже сейчас пытаются сформировать новые моменты умолчания — про 2014-й, про 2022-й. Для того, чтобы нагрузить нас новым комплексом вины. Как выразился один из участников сегодняшней дискуссии, «если мы сейчас не станем формировать нашу политику к моментам умолчания, мы придем к тому же, что и в отношениях в венгерским событиям».

Только теперь ничего подобного не будет. Будьте уверены. Мы и про Венгрию, как вы могли убедиться, помним. И про все остальное не забыли.

Мы помним.

Автор благодарит пресс-службу РВИО за предоставленные материалы.