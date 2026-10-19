«Денег недостаточно даже для аренды квартиры»: Ольга Зуева пожаловалась на алименты от Данилы Козловского

Козловский и Зуева познакомились в 2015 году, а расстались - в 2020-м. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Модель Ольга Зуева рассказала, как продвигается ее борьба за алименты от Данилы Козловского. В 2020 году она родила от актера в Нью-Йорке дочь Оду-Валентину. В том же году артист ушел от Ольги к своей партнерше по сериалу «Чернобыль» Оксане Акиньшиной, но продолжал заботиться о дочери и поддерживать Зуеву финансово. Ольга и Ода-Валентина остались жить в США, а Данила – в России.

В сентябре прошлого года, по словам модели, Козловский решил снизить размер алиментов.

«Финансовая ответственность за собственного ребенка — не вопрос доброй воли, отношений между родителями или жизненных обстоятельств. Это обязательство, которое не перестает существовать, когда перестает быть удобным. В сентябре прошлого года отец моего ребенка в одностороннем порядке снизил ежемесячные выплаты на 20%. Почти шесть месяцев переговоров ни к чему не привели, и я обратилась в суд», - написала Ольга в соцсетях.

Московский суд постановил: 41-летний актер обязан перечислять на дочь четверть своих доходов. Однако в июне этого года приказ был отменен из-за возражения защиты Козловского. По словам Ольги, в этот момент Данила перестал платить вовсе и возобновил платежи только после ее резкого поста в соцсетях.

«Только через неделю после моего публичного заявления поступил первый перевод с назначением "алименты". Его сумма примерно на 80% меньше ранее поступивших ежемесячных выплат», - пожаловалась модель.

«Данной суммы недостаточно даже для оплаты аренды квартиры», - отметила Зуева.

Позже представители Козловского обратились к ней с предложением делить расходы на ребенка пополам. Однако, по словам Ольги, «разумными» расходами юристы актера посчитали далеко все.

«Аренда жилья, мебель для детской и отдых для ребёнка в расчёт не вошли. Тот факт, что основная ежедневная забота о ребенке и его воспитание полностью лежат на мне, при делении обязательств в отношении ребенка не учитывается вовсе», - посетовала Зуева.

Уроженка Владивостока отметила, что с 2006 года живет в Нью-Йорке, там родилась их дочь. И если раньше Козловский соглашался оплачивать жизнь Ольги и ее дочери в Штатах, то теперь это превратилось в камень преткновения.

«Когда вопрос алиментов перешел в юридическую плоскость, Нью-Йорк - город, где родилась и растет дочь, - внезапно превратился в мой ничем не обоснованный каприз», - пожаловалась Зуева.

При этом Ольга не уточнила, сколько именно она платит за квартиру в США. Известно, что Нью-Йорк является самым дорогим городом Америки в сфере аренды жилья. Обычная двухкомнатная квартира в скромном районе обходится арендатору в среднем в 5 – 5,5 тысяч долларов в месяц (415 – 456 тысяч рублей). Жилье на Манхэттене стоит еще дороже.

Ольга вместе с дочерью Одой-Валентиной живет в Нью-Йорке. Фото: соцсети.

Ольга заверила, что будет и дальше делиться новостями о ходе судебного процесса.

«Время, когда можно было вести себя гадко в расчете на то, что никто об этом не узнает, закончилось», - написала Зуева, напомнив, что слово «гадко» она позаимствовала у самого Козловского. Именно так Данила выразился, когда в одном из интервью рассказывал, что бросил Ольгу.

«Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду», - признавался артист.

Козловский и Акиньшина долго скрывали свои отношения. В мае 2026 года Оксана родила Даниле сына Лео, перед этим они поженились.

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