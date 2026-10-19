Марсианский чернозем: на Красной планете нашли места, пригодные для садов и городов

Для марсианских теплиц годится местная почва. Фото: George Frey/Getty Images

Похоже, что у будущих «марсиан» поубавилось проблем, с которыми им придется столкнуться, «поднимая» инопланетную целину.

Переселенцам не придется везти с Земли грунт для теплиц. На Марсе нашелся свой – достаточно плодородный для того, чтобы в нем что-нибудь росло. Радостную весть принесли исследования австралийских агрономов-почвоведов из Сельскохозяйственного института Сиднейского университета (Institute of Agriculture & School of Life & Environmental Sciences, The University of Sydney). Ученые составили карту марсианских почв, на которой указали плодородные, на их взгляд, площади.

Марсианские гектары

Австралийцы воспользовались данными, которые много лет собирали автоматические станции, находящиеся на орбите соседней планеты, и марсоходы, колесящие по ее поверхности. Классифицировать местные почвы по кислотности, толщине, минеральному составу и текстуре помогли собственные математические модели. Почвенная карта Марса охватила более 90 процентов его площади.

Марсианские земли – аресы, как их обобщенно назвали ученые по имени древнегреческого бога войны Ареса (Марс его аналог у древних римлян), оказались весьма многообразными. Австралийцы насчитали и нанесли на карту 2 тысячи разновидностей почв, расположенных без малого на миллиарде участков. Те из них, которые можно возделывать, земные агрономы выбрали, оценив потенциальное плодородие всех 2 тысяч местных аресов по пяти параметрам: толщине плодородного слоя, кислотности (уровню рН), способности удерживать воду, содержанию глины и гравия.

Распределение разнообразного марсианского грунта (вверху) и участки ( отмечены красным внизу), где почва особенно плодородна.

Мест, пригодных для сельскохозяйственной деятельности на Марсе нашлось немного, но они есть – аресы с нохибаретом (Nohibareth) – марсианским грунтом, по терминологии австралийцев, который содержит 72 процента глины, чуть-чуть песка и гравия, имеет рН около 7 и удерживает 202 миллиметра влаги на метр грунта. Его толщина составляет 8,3 метра. Участки расположены главным образом в средних широтах Марса – в районе Тарсис на западе, в центральной Аоавийской Земл, вокруг горы Элизий на востоке.

Яблок пока нет, но овощи в марсианском грунте уже растут

Овощи в марсианском грунте – в неком его подобии, конечно, пробуют выращивать уже 10 лет, почти повторяя достижение Марка Уотни (Mark Watney) - астронавта из фантастического фильма «Марсианин» (Martain), которому удалось вырастить картофель на Марсе. В 2016 году исследователи из Международного центра картофеля (The International Potato Center - CIP) совместно с консультантами из NASA посадили свой картофель в грунт, очень похожий на марсианский - сухой и засоленный, который накопали в перуанской пустыне. В экспериментальной теплице создали условия максимально приближенные к марсианским — низкое давление, минимум кислорода, обилие углекислого газа. Продолжительность дня и ночи, освещенность тоже были как на соседней планете — должную имитацию обеспечивали специальные светодиодные лампы. Через год растения дали всходы.

Экспериментировали и голландцы – сажали разнообразные овощи - помидоры, редиску, горох, лук порей, шпинат, перец индало, кресс салат, киноа (марь), шнитт-лук – в лунный и марсианский грунт. Исследователи из Вагенингенского университета (Wageningen University in the Netherlands) накопали его около вулкана и замесили с «добавками» тяжелых металлов сообразно анализам, которые произвел еще в 2008 году американский аппарат «Феникс», накопав совком марсианской землицы.

И Редиска и горох вырастают в марсианском грунте крупнее, чем в лунном.

О результатах экспериментаторы сообщили летом 2016 года. Урожай, по их словам, дали все овощи. Но те, которые, росли в «марсианском грунте» были крупнее.

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