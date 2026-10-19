12-летняя дочь Навки и Пескова Надя: «Сделаю карьеру, как моя мама»

Надя Пескова с родителями Фото: Личный архив.

«Русская Медиагруппа» и телеканал РУ.ТВ дали старт серии благотворительных акций для детей и семей ветеранов и участников СВО

День открытых дверей «РУ.ТВ КИДС» прошел в Национальном центре «Россия».

Гостям представили семейный фильм «Дом Ходуном», ставший началом благотворительной инициативы «Чужих детей не бывает».

Ярким событием презентации стал анонс клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова. Фото предоставлено пресс-службой РУ.ТВ

Картину представили ее генеральный продюсер и исполнительница одной из главных ролей Елена Север, а также юные актрисы Надежда Пескова (дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова) и Ульяна Пилипенко. В центре сюжета — детский дом, на месте которого крупная строительная компания планирует возвести парк развлечений.

Певица Елена Север, Надежда Пескова, Ульяна Пилипенко и Дмитрий Песков. Фото предоставлено пресс-службой РУ.ТВ

Надя Пескова рассказала репортерам, как ей удавалось совмещать занятия спортом и съемки в кино. По словам юной актрисы, несмотря на то, что сниматься в фильме ей понравилось, свою жизнь она планирует связать со спортом.

-Я планирую, как моя мама, сделать карьеру спортсменки. А что касается кино, то если мне предложат в дальнейшем какую-то роль, то все будет зависеть от времени, будет ли оно оставаться после занятий спортом,-поделилась с «акулами пера» юная звезда фигурного катания Надя Пескова.

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