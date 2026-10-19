Скандальное изгнание из "Вестей" и смерть в 57 лет: дочь раскрыла печальную правду о ведущем Михаиле Пономареве

Михаил Пономарев прожил яркую жизнь. Фото: Кадр видео.

В Москве умер известный ведущий Михаил Пономарев. 18 июля ему исполнилось 57 лет. Он был одним из тех, кто стоял у истоков программы "Вести". 29-летняя дочь телезвезды раскрыла причину его скоропостижного ухода.

Михаил Пономарев умер 19 октября из-за проблем с сердцем. "Причиной смерти папы стал инфаркт", - сказала дочь телеведущего.

Стоит отметить, что в последнее время о Пономареве было мало что известно. Он вел закрытый образ жизни.

Телеведущий умер в 57 лет. Фото: Кадр видео.

Значительная часть его карьеры была связана с телевизионными новостями. С 1991-го он вел программу "Вести", где также работал политическим обозревателем. Первый сюжет в самом первом выпуске "Вестей" подготовил именно он.

Пономарев освещал острые события. В 1993 году он рассказывал в эфире об уличных беспорядках в Москве, а затем делал репортажи из Карабаха.

Из программы "Вести", которую он вел почти десять лет, его изгнали в конце 90-х. Причину увольнения телеведущий называл так: "Знаете, с какой формулировкой меня отстранили? За плохой характер! За то, что постоянно вступал в дискуссии, а они никому внутри коллектива не нужны... Главный идеологический инструмент страны - программа «Вести» превратилась в разобранный коллектив", - делился Пономарев.

После этого Пономарев перешел на ТВ-6. Вначале нулевых телеведущий хотел создать свой собственный канал, однако так и не смог реализовать мечты. В 2006-м Михаил стал работать на "ТВ Центр". До 2012-го руководил службой новостей телеканала.

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