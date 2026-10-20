Геннадий Онищенко: Желаю всем Ангела Хранителя

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ.

- … Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Это Гамов, Радио «Комсомольская правда», помощник академика Онищенко. Я хотел проверить свою память. Можно вам пару-тройку вопросов задать?

- Память надо у психолога или психиатра проверять…

- …Или у своего любимого Героя. Однажды я смотрел передачу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», и вы поздравили ведущего с днем рождения. У него - 20-го октября. А Соловьев в свою очередь поздравил Геннадия Онищенко тоже с днем рождения. Он сказал, что вы отмечаете 21 октября. Было такое?

- Было, Саша, да. И что?

- Тогда же я, готовясь к одному из ваших юбилеев, во время которого вы пели «Прости меня, Галя, Галина Петровна» (песня из репертуара Юрия Богатикова)… Решил провести журналистское расследование. Я же помощник академика Онищенко!

- Самопровозглашенный.

- Да, самопровозглашенный. Почему Геннадий Григорьевич 21-го октября отмечает день рождения, а во многих справочниках указана другая дата – 20 ноября?

- Да, вопрос такой существует. А ответ тебе известен?

- У меня осталось в памяти, что 21 октября – это вроде биологический день вашего рождения, а 20 ноября – день юридический… Вы же жили в киргизском ауле, и вас не сразу зарегистрировали.

- Я, Саша, жил не в киргизском ауле, ты не утрируй!

- Ну, на руднике.

- Рудник – это не аул.

- Извините. И родители были заняты, не смогли вас сразу записать. И вот теперь вся страна каждый год поздравляет Геннадия Григорьевича, начиная с 21 октября и - вплоть по 20 ноября. Это не слишком накладно? Вы же все время выставляетесь, наверное? Или нет?

- Саша, считать чужие деньги не очень хорошо.

- Извините…

- И это произошло не потому, что мои родители не смогли меня зарегистрировать, а потому, что маме я очень тяжело дался, и она болела. И когда они пришли через месяц меня регистрировать…

Если бы у тебя была бы не избирательная память, а, будем говорить, такая - нормальная…

- Доктор, да я и так не жалуюсь на память.

…- То ты бы, наверное, вспомнил, как жила в это время страна…

- Это - 1950-й.

- В это время страной нашей огромной и великой руководил Иосиф Виссарионович Сталин, и там порядок был такой. Органы регистрации моим папе и маме сказали: если мы вашего ребенка запишем на октябрьскую дату, то нас могут наказать за несвоевременную регистрацию.

- То есть задним числом нельзя было.

- Ну, Саш, потому что был риск, наверное. И меня зарегистрировали в ноябрьский день… Кстати, я и еще несколько таких людей знаю…

- У которых - два дня рождения.

- Но дело не в этом. Дело в том, что все-таки смысл твоего звонка мне непонятен.

- А смысл в том, что я заметил у своего любимого героя, легендарного Онищенко такую привычку: вы обычно 21-го октября прячетесь от журналистов, от помощников…

- От самопровозглашенных - особенно.

- Да, не поднимаете трубку. Поэтому вот решил вам позвонить накануне. Естественно, заранее я не буду вас поздравлять, а просто уточню кое-какие детали. А как вы тогда… Подарки вам дарят и 21 октября, и 20 ноября?

- Все те, кто меня знает, они вовремя это делают.

- То есть 21 октября.

- Да, оказывают знаки внимания. Владимир Владимирович Путин в прошлом году поздравлял меня телеграммой 21 октября. (Геннадий Онищенко отмечал тогда 75-летие. - А.Г.)

- Значит, я вовремя вам позвонил… И еще давно заметил, что вы любите в свой день рождения 21 октября, когда мы вам что-то желаем, вы в ответ намного больше нам желаете. Это чем объяснить, вот такую щедрость академика Онищенко, нашего любимого героя?

- Ты на что намекаешь?

- Вы всех привили в «Комсомольской правде» от гриппа, все живы-здоровы, никто не болеет. Что бы вы еще нам пожелали?

- Вам - ты кого имеешь ввиду?

- Вообще. «Комсомолке» вашей любимой и народу, трудящимся бывшего Советского Союза. Вас знают во всех уголках ближнего зарубежья - СНГ

- Советского Союза, СНГ - наверное, не совсем скромно.

А вот что касается вашего коллектива… Я желаю здоровья и вам, и газете. А это значит - и дальше соблюдать главный принцип – говорить правду, освещая и оценивая происходящее.

- Спасибо! Будем стараться.

* * *

- Я бы хотел, - сказал Геннадий Онищенко, завершая наш разговор, - пожелать успехов и своим коллегам – врачам, медицинским работникам, особенно тем, которые занимаются профилактикой заболеваний…

Хочу, чтобы мы все сегодня сохраняли оптимизм, веру. Веру в хорошее и позитивное будущее, веру в Победу.

Всем - Ангела - Хранителя!

КСТАТИ

Программу «Непарадные портреты с Александром Гамовым», подготовленную ко дню рождения Геннадия Онищенко, слушайте тут.