Невеста внука Пугачевой намекнула на скорую свадьбу

Никита Пресняков с возлюбленной Кариной. Фото: соцсети.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков с 2022 года живет в США. Недавно вместе со своей девушкой, моделью Кариной Филимоновой, он побывал на свадьбе друзей. В соцсетях Карина поделилась счастливой новостью: она поймала букет невесты. Как известно, эта примета означает скорую свадьбу.

Во время праздничного банкета невеста повернулась спиной к гостям и бросила через голову свой букет. Карина тут же поймала цветы.

«Он сам прилетел прямо мне в руки!» - заявила счастливая возлюбленная Преснякова, сжимая в руках букет.

Друзья музыканта тут же принялись подшучивать над ним: «Никитос, ты на очереди!».

Судя по видео, внук Пугачевой не прочь привести в семью новую жену. «Я очень рад!» - заявил Пресняков-младший.

У Никиты уже имеется опыт семейной жизни, правда, несчастливый. В августе прошлого года от него ушла жена - модель Алена Краснова. Девушка собрала чемоданы и уехала из США, где супруги жили последние четыре года, в Москву. По слухам, супруга музыканта устала от нестабильной жизни без особых финансовых перспектив.

Никита остался в Штатах один и все это время не афишировал свою личную жизнь. Лишь недавно он публично представил новую девушку. Карина - молодая мама: она воспитывает двухлетнего сына Луку. С отцом ребенка Филимонова рассталась в прошлом году. Как и Никита, в США из России она эмигрировала не так давно. Сын Карины уже называет Преснякова папой.

По словам знакомых семьи, финансовые дела звездного наследника за океаном обстоят не слишком хорошо. В Штатах Никита окончательно растерял надежду заявить о себе как самостоятельный музыкант и решил перепевать песни других исполнителей. В Москве он писал музыку и выступал вместе с основанной им группой «Multiverse». В Америке Пресняков поет в небольших клубах, в основном исполняя старые хиты 90-х и нулевых для русских эмигрантов. За такие выступления платят немного.

Отец Никиты Владимир Пресняков как-то высказался о доходах сына словами «на жизнь хватает», дав понять, что его наследник сводит концы с концами, но средств на что-то большее у него нет.