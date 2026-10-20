«У жены начинаются проблемы»: Муж Анфисы Чеховой объяснил заключение брачного договора

Анфиса Чехова с мужем Александром Златопольским. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

В феврале этого года телеведущая Анфиса Чехова и продюсер Александр Златопольский поженились. Пара расписалась в одном из загсов Москвы. Церемония прошла скромно: молодожены планируют позже устроить красивое торжество для друзей и родственников.

На днях Анфиса сообщила, что заключила с мужем брачный договор.

«Я считаю, что брачный договор должен быть заключен в каждой семье, потому что всякое может случиться», - объяснила этот шаг ведущая.

Александр Златопольский, в свою очередь тоже рассказал, почему они с женой решили составить такой документ. По словам продюсера, он несет ответственность за большие деньги, поэтому считает себя обязанным юридически защитить супругу.

«У нас все равнозначно. Есть много примеров, когда с супругом что-то случается, а у жены потом начинаются проблемы. Я все-таки работаю с большими деньгами как кинопродюсер», - рассказал муж телеведущей порталу NEWS.ru.

Недавно Анфиса сообщила, что они с Александром решили отложить пышную свадьбу, которую планировали устроить в этом году. Их планам помешала болезнь любимой собаки Чеховой. У бульдога Картошки выявили лимфому. Чтобы спасти любимца, Анфиса уехала в США и прожила там четыре месяца. Телеведущая рассказывала, что только американский врач вызвался спасти собачку. По словам артистки, все средства, отложенные на свадьбу, она потратила на лечение питомца. Поэтому торжество пришлось отложить.

«Весь бюджет потратили на лечение моей собаки от лимфомы в Америке. У нас в приоритете было вылечить собаку, а не сыграть роскошную свадьбу», - рассказала Чехова.

Объявив об отложенной свадьбе, Анфиса уточнила, что они с мужем все же планируют устроить торжество в будущем году.

«Мечты есть. Думаем, к следующему лету мы их воплотим», - поделилась она.

Анфиса и Александр познакомились на церемонии вручения кинопремии. Продюсер тогда получал награду, а телеведущая преподнесла ему приз. Златопольский почти сразу пригласил Анфису на свидание, и она согласилась. В прошлом году Александр сделал любимой предложение в Париже. Возле Эйфелевой башни он вручил своей избраннице кольцо. Анфиса ответила «да» и немедленно выложила снимок с колечком в соцсети.

Телеведущая воспитывает 14-летнего сына Соломона – мальчик появился в браке Чеховой с актером Гурамом Баблишвили. Супруги развелись в 2017 году.