KGM был отмечен наградами в двух экспертных премиях

Фото: пресс-служба бренда

13 октября в рамках конференции Авито Авто прошла церемония вручения первой ежегодной автомобильной премии «Точка зажигания». Аналитики платформы изучили активность 34 миллионов пользователей: запросы, просмотры объявлений, добавления в избранное и общение с продавцами. На основе собранных данных были отобраны наиболее востребованные автомобильные бренды и модели.

Так предпочтения пользователей Авито Авто принесли победу KGM Rexton в номинации рамных внедорожников среднего класса.

Полноразмерный рамный внедорожник KGM Rexton — флагманская модель, преемник ранее популярного в РФ SsangYong Rexton. Автомобиль представлен на российском рынке в 5 поколении и даже имеет историю производства в России.

Фото: пресс-служба бренда

15 октября были названы победители Национальной туристической премии «Russian Traveler Awards Автопутешествия». Основная задача премии - привлечь интерес широкой аудитории к возможностям самостоятельных поездок по России, а также сформировать современные стандарты безопасных и комфортных автопутешествий. Номинации были отобраны при поддержке АНО «Проектный офис по автотуризму» Минэкономразвития РФ и разделены на два ключевых сектора: «Инфраструктура и сервисы» и «Автомобили». KGM Korando стал победителем среди полноприводных автомобилей в номинации «Полный вперед».

Елена Гольдман, директор по маркетингу KGM в России отметила, как важно бренду получать обратную связь от рынка: «Мы благодарим организаторов, экспертное сообщество и автолюбителей, которые по достоинству оценили комфорт и безопасность наших автомобилей. Команда бренда продолжает работать в направлении развития продаж, сервиса и узнаваемости бренда надежных корейских автомобилей KGM на российском рынке».