Дмитрий Чернышенко: стартовал седьмой сезон научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев»

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Зарегистрироваться можно на платформе герои.наука.рф, где также размещены статьи и видеоэкскурсии о научных достижениях и открытиях российских учёных.

«За 6 сезонов конкурс „Наука. Территория героев“ объединил свыше 117 тысяч школьников и студентов. Он проводится в Десятилетие науки и технологий, объявленное нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и помогает с ранних лет поддерживать в ребятах увлечённость и неутомимый поиск новых знаний. А это, по словам главы государства, – залог великих открытий. Приглашаю школьников и студентов к участию! Уверен, „Наука. Территория героев“ вместе с другими проектами Десятилетия поможет еще большему количеству детей и молодежи связать свою жизнь с наукой и придаст стимул для технологических достижений России», – отметил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

В новом сезоне участников ждет научное приключение и два направления: химико-биологическое («Биохимия открытий») и физико-математическое («Энергия чисел»). Ребятам предстоит исследовать воду, почву и атмосферу, растения и организмы, климат, природные процессы и источники энергии, а также определить маршруты и места для исследовательских станций.

Каждую неделю на сайте герои.наука.рф открываются новые задания для участников. На платформе размещены дополнительные материалы, в которых можно найти подсказки к заданиям.

Финал пройдет в феврале 2027 года. Победителям достанутся поездки в научные центры России, дополнительные баллы для поступления в ведущие вузы страны (МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИСИС, РУДН им. Патриса Лумумбы, Томский политехнический университет и Пермский национальный исследовательский политехнический университет) и денежные гранты от компании Билайн.

В 6 сезоне в конкурсе «Наука. Территория героев» приняли участие более 27 тысяч школьников и студентов, а финалистами стали 9 человек. «Наука. Территория героев» — всероссийский конкурс для школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет, направленный на развитие интереса к естественным наукам, популяризацию научного знания и поддержку молодых талантов. Цель проекта – усилить интерес молодежи и подростков к современной науке путем вовлечения в профильную игру, познакомить с профессией ученого, показать ее реальную значимость и помочь заинтересованным молодым людям раскрыть свой карьерный потенциал.