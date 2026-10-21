Организаторы социального эксперимента в центре Москвы рассказали о его итогах

Фото: Пресс-служба HONOR

С 15 по 17 октября туристы и жители Москвы могли наблюдать на Арбате интерактивную инсталляцию. На пешеходной улице появилась фигура пожилой женщины растерянного вида. За проектом стоит команда технологического бренда HONOR, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и оператора Билайн. Партнёры задумали социальный эксперимент, чтобы привлечь внимание к проблеме пропажи людей. А ещё рассказать о возможностях современных технологий в поисках и способах позаботиться о близких.

Акцию приурочили к 16-летию отряда «ЛизаАлерт». За три дня у интерактивной инсталляции остановились 5015 человек. Проект напомнил, что в поиске пропавших важны и современные технологии, и готовность окружающих вовремя предложить помощь.

В руках у фигуры потерявшейся женщины был смартфон. Устройство оставалось включённым на протяжении трёхдневного эксперимента — без подзарядки, несмотря на дождь и пониженную температуру. В ситуации поиска человека длительная автономность устройства помогает сохранить возможность связи со спасателями.

На стенде за спиной пожилой женщины были нанесены QR коды с важной информацией о поиске пропавших. Отклик прохожих учитывался при условии, что посетитель задерживался у стенда минимум на 15 секунд, чтобы прочитать информацию, воспользоваться смартфоном или выбрать один из способов позаботиться о близких. После этого на груди фигуры загорался свет, а значение цифрового счётчика увеличивалось. За время акции счётчик зафиксировал 5015 таких взаимодействий.

— Помимо реакции прохожих, было важно привлечь внимание к масштабам проблемы пропаж людей и рассказать о деятельности отряда. Посетители могли узнать о работе «ЛизаАлерт», о способах подключения сервиса «Геопоиск с ЛизаАлерт», а также о правилах обращения за помощью. Для части прохожих это стало первым знакомством с деятельностью отряда, — рассказали организаторы.

Сервис «Геопоиск с ЛизаАлерт» позволяет абоненту заранее дать согласие на передачу координат поисковому отряду в случае пропажи человека. Подключение и использование бесплатны.

В поисковом отряде также поделились статистикой за 16 лет работы. За это время к добровольцам поступило более 376 тысяч заявок на поиск пропавших, более 282 тысяч человек были найдены живыми. Более 30 тысяч человек нашли погибшими, в том числе свыше 10 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше. Пожилые люди могут потеряться даже в знакомом районе, и окружающим не всегда очевидно, что им нужна помощь.

На стенде был указан номер горячей линии «ЛизаАлерт» — 8 800 700 54 52, которая принимает обращения круглосуточно. Звонки и помощь отряда бесплатны. При пропаже человека необходимо незамедлительно подать заявление в полицию, затем обратиться в поисковый отряд: ждать трое суток не нужно.