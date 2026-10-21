Стала известна судьба пропавшего в Таиланде велосипедиста из России

Последний раз Чесноков связался с семьей 16 октября Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

С пятницы родные московского тату-мастера Ивана Чеснокова била тревогу: он отправился в велопробег по Азии 16 сентября. Прилетел в китайский Гуанчжоу, откуда собирался добраться до Таиланда через Вьетнам и Лаос. За день велосипедист преодолевал в среднем около 150 км и регулярно сообщал жене Анне о своем местонахождении.

Последний раз Чесноков связался с семьей 16 октября в 14:05 по московскому времени из южной провинции Прачуап-Кхири-Кхан в Таиланде. Затем его геолокация исчезла с трекера, а сообщения перестали приходить.

По плану путешественник должен был переночевать в палатке, а утром продолжить путь в сторону Пхукета. Далее он собирался ехать через Малайзию и Сингапур. К тому моменту Иван преодолел около трех тысяч километров.

С пятницы родные московского тату-мастера Ивана Чеснокова била тревогу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Недели две назад во время поездки по Вьетнаму велосипедист рассказывал о падении, после которого сильно повредил ногу. Колено плохо сгибалось, а кожа была содрана. Несмотря на травму, он продолжил путь.

Дополнительное беспокойство вызывало то, что у москвича не было медстраховки. Он путешествовал с телефоном без SIM-карты и выходил в интернет через Wi-Fi. При себе у него было около тысячи долларов наличными.

Час назад Иван наконец-то связался с семьей. Мужчина в соцсетях поблагодарил всех, кто беспокоился о его судьбе, и заверил, что с ним все в порядке.

- Я никуда не пропал, я просто ехал по дороге, там были джунгли и горы и больше ничего. Возможности выйти на связь или найти интернет нереально. У меня закончились местные деньги и я не мог купить поесть там, потому что у меня только доллары, сутки только водичкой питался, - рассказал Иван. - Все хорошо. Я еду, слава богу, никаких происшествий не было. Зато было много красивых видов и все. Извиняйте, если кто всполошился.

У Ивана и Анны двое детей, младшему — девять. Жена россиянина планировала обратиться в российское посольство, а россияне, живущие в Таиланде, были готовы организовать волонтерские поиски в районе, где пропала связь с Иваном.

Теперь у него впереди продолжение азиатского маршрута - почти две тысячи километров.