«Скорая» для дельфинов: на Черном море появится реанимобиль

Фото: Оксана Савенко

Машину, способную перевозить даже крупных взрослых афалин, передадут Центру спасения дельфинов «Дельфа». Реанимобиль подготовлен в рамках проекта «Живое Черное море», который реализует фонд «Заповедное посольство» при поддержке компании JTI Россия.

Когда помощь нужна немедленно

Во время сезонных выбросов китообразных дельфины оказываются на мелководье в критическом состоянии. Чтобы спасти животных, специалистам нужно быстро добраться до них с оборудованием и медикаментами. Иногда помощь на берегу невозможна — тогда дельфина необходимо перевезти в стационар или на безопасный участок побережья.

Новый реанимобиль оборудован большой транспортировочной ванной с системой подачи морской воды, аппаратом УЗИ, ПЦР-амплификатором для экспресс-анализа на инфекции и холодильником для биопроб. В машине также будут медикаменты и расходные материалы. Грузовой отсек длиной 3,5 метра позволит разместить носилки с крупным животным.

«Забота о морских млекопитающих – один из ключевых треков проекта «Живое Чёрное море», поэтому при разработке «скорой помощи» мы сначала внимательно изучили пожелания команды «Дельфы», опираясь на её богатый опыт спасательных операций. Это помогло учесть специфику работы на побережье и разработать настоящий мобильный ветеринарный пункт, который будет отвечать реальным потребностям специалистов и поможет им быстрее приходить на помощь морским млекопитающим», — говорит Екатерина Лёвшина, руководитель программ социальных инвестиций JTI Россия.

Фото: предоставлено пресс-службой БПФ «Заповедное посольство»

Добраться до труднодоступных участков

У «Дельфы» уже есть оборудованная машина — «Дельфамобиль». Она базируется в Сириусе и выезжает по всему побережью. Однако расстояния и сложные дороги не всегда позволяют оперативно добраться до Геленджикского района и Анапы. Кроме того, машина не рассчитана на перевозку крупных взрослых афалин и проезд к труднодоступным участкам.

У нового реанимобиля — полный привод, просторный фургон и автоматическая коробка передач. Он поможет спасателям работать на удаленных участках, перевозить крупных животных и быстрее реагировать на случаи выбросов и травмирования китообразных в Анапском районе, Геленджике и на побережье Азовского моря.

«Скорая помощь» для морских млекопитающих должна быть действительно скорой. Реанимобиль появится к началу сезона массовых выбросов дельфинов на побережье — именно в этот период фиксируется наибольшее количество нуждающихся в помощи животных. Появление специализированной техники значительно повышает шансы на спасение пострадавших китообразных. Нередко возникают ситуации, когда животное можно спасти, но из-за неблагоприятных условий — например, сильного шторма — оказание помощи на месте невозможно. В таких случаях необходима транспортировка дельфина в безопасное место или в специализированный стационар для реабилитации (такой недавно открылся в Анапе). Особое внимание при разработке реанимобиля было уделено оснащению, позволяющему проводить первичную диагностику и стабилизировать состояние животного прямо во время транспортировки», — рассказывает Полина Григорьева, менеджер экопроектов фонда «Заповедное посольство», руководитель проекта «Живое Черное море».

Почему дельфинам нужна защита

В Черном море обитают три вида китообразных: афалина, белобочка и азовка, или черноморская морская свинья. Все они занесены в Красную книгу. Их черноморские популяции не встречаются больше нигде в мире.

Животные гибнут в рыболовных сетях, страдают от сокращения кормовой базы, загрязнения моря и интенсивного акустического воздействия. Накопление токсинов и хронический стресс снижают иммунитет, повышая восприимчивость к инфекциям.

«У нового реанимобиля полный привод и просторный фургон, в него поместится даже крупная взрослая афалина, а транспортировочная ванна (дельфина необходимо перевозить в морской воде) - большая, удобная и современная. Появление такого уникального реанимобиля позволит нам помогать дельфинам эффективнее и быстрее», — прокомментировала Татьяна Белей, руководитель Центра «Дельфа».