«Результат 14 лет любви»: Женя Трофимов из «Комнаты культуры» впервые стал отцом

В семье 31-летнего Жени Трофимова произошло радостное событие: музыкант и его супруга София впервые стали родителями. Фото: личный архив.

В семье 31-летнего Жени Трофимова произошло радостное событие: музыкант и его супруга София впервые стали родителями. У пары родился мальчик, которого назвали Александром. О пополнении в семье супруги сообщили подписчикам в социальных сетях.

Новость молодые родители сопроводили нежным посланием, в котором заодно напомнили, как давно началась их история. «Результат 14 лет любви. 18 октября на свет появился наш Сашенька, ну или Александр Евгеньевич», — поделились Женя и София.

Будущие супруги встретились задолго до того, как Трофимов стал известным музыкантом. Они оба выросли в Барнауле и жили по соседству. Когда Женя впервые обратил внимание на Софию, ему было 17 лет, а девушке — всего 15. Именно он сделал первый шаг к знакомству.

В комментариях ряд российских знаменитостей порадовался за пару. «Уиииии! Поздравляю!» – написала актриса Настасья Самбурская. «Поздравляю! Пусть малыш будет здоровым, а ночи спокойными и с крепким сном», – добавила телеведущая Регина Тодоренко. Не прошла мимо и певица Клава Кока: «Поздравляю вас, Женечка. Какое счастье!»

Отношения пары прошли проверку временем: в сентябре 2023 года влюбленные сыграли свадьбу. София не связана с музыкальной индустрией и работает мастером ногтевого сервиса, при этом она активно поддерживает творческие начинания мужа и, как рассказывал сам артист, одной из первых знакомится с его новыми песнями, выступая в роли главного критика.

Широкой публике Евгений Трофимов известен прежде всего как создатель и солист группы «Комната культуры». Коллектив появился в 2022 году, а всенародную популярность ему принесла песня «Поезда». Однако карьера музыканта не ограничивается собственным проектом: он также сочиняет композиции для других исполнителей. Среди известных работ Трофимова, например, «Птичка», ставшая хитом в исполнении HammAli & Navai. Еще до успеха «Комнаты культуры» Евгений участвовал в телевизионном музыкальном конкурсе. В 2017 году он выступил в составе трио «Север 17» на проекте «Новая Фабрика звезд» на Муз-ТВ и занял третье место. А в 2025-м имя артиста появилось в рейтинге Forbes «30 до 30» в категории «Музыка».

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