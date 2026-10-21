«Сделано в России» - отправлено в Китай: о чем договорились премьеры РФ и КНР Михаил Мишустин и Ли Цян

Стартовали переговоры делегаций России и Китая, которые возглавили премьеры двух стран Михаил Мишустин и Ли Цян. Фото: REUTERS.

В среду Санкт-Петербург стал одной из главных арен мировых новостей. С самого утра здесь стартовали переговоры делегаций России и Китая, которые возглавили премьеры двух стран Михаил Мишустин и Ли Цян. Одновременно в Санкт-Петербурге приземлился самолет ВВС США со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на борту, который прилетел на переговоры с Владимиром Путиным. После завершения переговоров с Уиткоффом президент России также встретится премьером Китая Ли Цяном и, не исключено, что передаст через него послание своему китайскому коллеге - главе КНР Си Цзиньпиню. Напомним, ранее Дональд Трамп выступил за проведение трехсторонней встречи лидеров США, России и Китая для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Михаил Мишустин и Ли Цян прибыли в Санкт-Петербург накануне из Душанбе, где принимали участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По прибытии в Санкт-Петербург для китайского премьера вначале устроили экскурсию в Царское село. Мишустин и Ли Цян вместе посетили Александровский и Екатерининский дворцы. Российский премьер периодически сам выступал экскурсоводом для Ли Цяна, давая пояснения во время прохода по дворцовым залам.

Фото: REUTERS.

В Екатерининском дворце премьеры осмотрели парадную анфиладу и знаменитую Янтарную комнату.

- Миллионы туристов приезжают ежегодно, чтобы ее увидеть! Эту комнату восстанавливали 25 лет, - рассказала экскурсовод.

- Чудо! - заметил Мишустин, указывая на роскошь царских интерьеров.

Ли Цян очень внимательно слушал и то и дело задавал вопрос «А люстра - оригинал? А скатерть подлинная? А потолок?» и искренне восхищался, слыша утвердительный ответ.

Ли Цяну также показали Китайский зал, открытый после реставрации в июне 2026 года. На стенах зала установлено 155 лаковых панно разных размеров, воссозданных современными китайскими мастерами в традиционных техниках: мяоцзинь и куанцай. Работы по установке выполняли российские специалисты. 2021 года после реконструкции для посетителей открылись залы, где представлены интерьеры апартаментов императора. Ли Цян скрупулезно изучал панно, восхищаясь их красотой. В итоге экскурсия, изначально рассчитанная на 40 минут, продлилась больше часа. После этого премьеры отправились на ужин.

Фото: REUTERS.

В Санкт-Петербург на переговоры с китайскими коллегами приехала представительная делегация от российского кабмина. В нее вошли вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр образования и науки Валерий Фальков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Минэнерго Сергей Цивилев, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, глава Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов, галва Росатома Алексей Лихачев, глава РЖД Олег Белозеров, руководитель Росимущества Вадим Яковенко, а также заместители министров иностранных дел, транспорта, сельского хозяйства, промышленности и торговли, финансов, замглавы ЦБ.

Были среди участников переговоров и «отраслевики» - представители производителей удобрений, глава Российского экспортного центра Вероника Никишина, председатель Совета участников судоходства по Севморпути Сергей Франк.

Регулярная встреча глав правительств России и Китая прошла в 31-й раз. Мишустин отметил, что объемы торговли между Россией и КНР активно растут, а расчеты совершаются преимущественно в рублях и юанях.

- В портфеле профильной комиссии – уже свыше 90 проектов в самых разных областях – от металлургии до сельского хозяйства, - сообщил премьер.

Мишустин напомнил, что Россия прочно удерживает первое место по экспорту нефти и природного газа в КНР.

- Стабильно функционирует газопровод «Сила Сибири». Ведется строительство «дальневосточного» маршрута. Прорабатывается проект создания трубопровода «Сила Байкала». Он может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии, - перечислил прорывные проекты Мишустин.

Фото: REUTERS.

Как сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, компании России и Китая могут выйти на коммерческие договоренности по газопроводу «Сила Байкала» (маршрут будет проходить через южный берег озера Байкал) до конца этого года. Этот магистрального газопровода из России в Китай предполагает поставки через территорию Монголии 50 млрд. куб. м газа. Газопровод должен пройти с территории Ямала и Западной Сибири.

Наращивает обороты и сотрудничество России с КНР в атомной сфере. Российские специалисты помогают Китаю в сооружении энергоблоков по нашим технологиям. В планах на 2027 год - строительство в КНР четырех новых энергоблоков по российским технологиям.

Еще одна перспективная сфера - сельское хозяйство. За 9 месяцев этого года объем товарооборота сельхозпродукции между двумя странами выбор более чем на 30% по сравнению с уровнем прошлого года.

- Отечественные товары под брендом «Сделано в России» доказали свое высокое качество и набирают популярность в Китае. Нужно пополнять ассортимент взаимных поставок. Спрос на это со стороны граждан наших стран – есть, - сказал Мишустин.

Чтобы товары без проблем могли доставляться из России в Китай и наоборот, необходимо укреплять логистику. Эта тема также поднималась на переговорах. Речь о современной трансграничной инфраструктуре: автомобильных дорогах, мостах, морских и речных маршрутах, авиационном сообщении.

Мишустин призвал активнее модернизировать пункты пропуска, внедрять цифровые технологии в железнодорожные перевозки, формировать новые транспортные коридоры и расширить географию для воздушного транспорта.

Еще одна сфера сотрудничества - туризм. За первые 6 месяцев этого года взаимный турпоток увеличился примерно в 1,5 раза. Этому способствовало введение временного безвизового режима между странами.

По итогам встречи премьеры двух стран подписали совместное коммюнике.

- Наша общая работа нацелена на то, чтобы максимально раскрыть созидательный потенциал российско-китайского сотрудничества. Создать новые возможности для роста торговли и инвестиций, продвижения крупных совместных проектов в промышленности, энергетике, в сфере высоких технологий и цифровой экономики. И самое главное, обеспечить гражданам России и Китая – благополучную жизнь, - резюмировал Мишустин.

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