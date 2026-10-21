Любовь к чтению перенесут на одежду: в России создают уникальную коллекцию для книголюбов

В России впервые запустят fashion-проект для любителей литературы. Фото: предоставлено Дирекцией международных книжных выставок и ярмарок

Дирекция международных книжных выставок и ярмарок и компания UzCotton объявили о старте всероссийского конкурса на разработку первой капсульной коллекции одежды и аксессуаров для ценителей литературы. Проект призван превратить любовь к чтению в современный и узнаваемый элемент повседневного стиля.

Организаторы подчеркивают, что ключевой задачей является создание полноценного fashion-продукта, а не стандартного мерча. Дизайнерам нужно будет представить решения, в которых книжная тематика раскрывается через лаконичные детали, продуманный крой, фактуры и тонкие культурные коды, избегая банальных штампов вроде изображений очков, чашек кофе или перьев. В рамках проекта разработают две параллельные линейки: молодежную модную серию и сдержанную коллекцию для более зрелой аудитории. В капсулу войдут базовые вещи — футболки, лонгсливы, худи, а также текстильные аксессуары, включая шоперы и платки. Главное требование — вещи должны быть удобными, универсальными и готовыми к серийному производству.

Заявки на участие принимаются до 22 ноября 2026 года через официальную форму и сайт Дирекции МКВЯ. Участники должны предоставить концепцию, описание аудитории, визуализации 5–7 изделий, цветовые решения, а также варианты упаковки и брендинга. Авторы лучших проектов выступит на питчинге в декабре в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№.

Работы оценит жюри, в состав которого войдут эксперты книжной отрасли, издатели и дизайнеры. Победившие концепции будут запущены в производство совместно с компанией UzCotton из качественного 100-процентного хлопка. Готовая коллекция поступит в продажу на XIII Книжном фестивале «Красная площадь» в июне 2027 года.

Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить форму. Заявки принимаются до 22 ноября 2026 года. С Положением можно ознакомиться на сайте Дирекции МКВЯ.