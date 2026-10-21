Трасса, а не игорная зона: что стоит за скандалом у Манжерока

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В районе Манжерока на Алтае идёт масштабная стройка: часть леса вырубают ради новой дороги. В соцсетях на этом фоне множатся тревожные посты — но далеко не все из них говорят о сути. «Комсомольская правда» разобралась, ради чего меняют ландшафт и как проект учитывает и интересы людей, и заботу о природе.

Чуйский тракт – 2.0

В последние недели в интернете активно тиражируют фото поваленных деревьев рядом с Манжероком. К этим кадрам добавляют громкие заголовки и предположения: мол, лес рубят ради игорной зоны и развития массового туризма.

На самом деле расчистка территории нужна для строительства и реконструкции участка федеральной трассы Р 256 «Чуйский тракт» на отрезке с 454 го по 475 й километр. Проект включает реконструкцию 3,6 километра существующей дороги с расширением до четырёх полос и строительство 14,4 километра новой трассы — в обход населённых пунктов Соузга, Черемшанка и Манжерок.

«Для наших жителей федеральные Чуйский и Телецкий тракты — это транспортные артерии, от состояния которых зависят комфорт, безопасность людей и социально экономическое развитие всей Республики», — подчёркивает Глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Сейчас трафик на этом участке узкой двухполосной дороги в пиковый сезон превышает 27 тысяч машин в сутки. Это один из самых загруженных отрезков в регионе: по нему едут и местные жители, и туристы, и транзитный грузовой транспорт. Люди часами стоят в пробках и решение этой проблемы стало одной из первоочередных для команды главы Республики.

Что это даст людям

Главная цель проекта — вывести транзитный транспорт за пределы населённых пунктов. Когда большегрузы и поток машин перестанут проходить через посёлки, в них станет тише и чище: снизится уровень шума, уменьшится концентрация выхлопных газов, вырастет безопасность для пешеходов.

Для повышения пропускной способности и безопасности на участке построят две разноуровневые транспортные развязки — в Соузге и у поворота на Озёрное. Они обеспечат удобный и безопасный выезд на федеральную трассу. Для водителей запланированы две многофункциональные зоны отдыха, для пешеходов — надземный переход в районе Манжерока.

Трасса будет оснащена современным ограждением, наружным освещением и автоматизированной системой управления движением. Всё это — часть нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить проект планируют до конца 2028 года.

Экология: вырубка и восстановление

Любая стройка в природной зоне вызывает тревогу, и это нормально. В данном случае федеральный контракт прямо предусматривает лесовосстановительные мероприятия на землях государственного лесного фонда — и выполнить их должны в полном объёме до завершения проекта. То есть вырубленные площади будут восстановлены.

Такой подход — обязательное условие реализации федерального дорожного проекта. Контроль за исполнением ведут профильные ведомства, а сам объект находится на особом контроле Правительственной комиссии по региональному развитию под кураторством вице премьера Марата Хуснуллина.

Курорт «Манжерок» в регионе ведет многолетний проект по экологической реабилитации Манжерокского озера, поддерживает местное биоразнообразие и вносит масштабный вклад в восстановление лесов Республики Алтай — высажено более 2,39 миллиона деревьев. Таким образом, компенсационные механизмы работают не только на бумаге, но и подкрепляются реальными действиями на территории региона.

Как устроена стройка

На площадке сейчас работает около 200 человек и 75 единиц техники. Основные задачи — устройство земляного полотна: уже разработано порядка 20 тысяч кубометров выемки и устроено более 7 тысяч кубометров насыпи. Параллельно готовят инфраструктуру: обустраивают площадки под промышленную базу и ремонтную зону, монтируют асфальтобетонный завод и строят жилой городок для сотрудников.

Генеральный подрядчик — компания «Трансстроймеханизация». Проект реализуется по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Почему соцсети «качают» тему

Фото поваленных деревьев действительно выглядят драматично — и именно поэтому они быстро разлетаются по соцсетям. Нередко одни и те же кадры используют в разных публикациях, сопровождая их тревожными тезисами. Так формируется эффект «вброса»: эмоции подменяют факты, а контекст теряется. Хайп собирают иноагенты, которые массово обсуждают тему.

Важно разделять: вырубка леса — это не самоцель, а вынужденный этап строительства необходимой дороги. И проект изначально проектировался так, чтобы минимизировать неудобства для местных жителей и сократить влияние на природу — в том числе за счёт трассировки в обход посёлков и обязательного лесовосстановления.