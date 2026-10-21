Россия официально освободила американца Стивена Хаббарда, отловленного нашими бойцами во время прорыва в Изюм. Фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Россия официально освободила американца Стивена Хаббарда, отловленного нашими бойцами во время прорыва в Изюм. Военкор «Комсомолки» покопался в любопытной биографии непутевого американца.

Американский туризм в Мордовии

По современным меркам, Стивен Хаббард оказался в России очень давно – в первых числах апреля 2022 года он был задержан в зоне боевых действий на Харьковском направлении. Пожилой американец, ему было тогда 69 лет, вызвал неподдельный интерес наших контрразведчиков. И почти сразу же, против Стивен Хаббарда возбудили уголовное дело по статье «наемничество» - ч. 3 ст. 359 УК РФ. Как установило следствие, в феврале 2022 года, Стивен Хаббард вступил в изюмское ТРО, Территориальную оборону, добровольческие части при ВСУ. Заключил с изюмским ТРО официальный контракт – 1000 долларов в месяц. Да, со всеми выплатами, рядовые стрелки ТРО, могли получать эту сумму, и даже несколько больше. Для следствия этого было достаточно. Эти выплаты квалифицировались как «цель обогащения», что является главным обвинением по статье «о наемничестве». Стивен признался, не отрицал. Задержали его на блок-посту, на подходах к Изюму. Юридически, здесь не подкопаться. В своем первом интервью российским военкорам, Стивен Хаббард славил Путина и российскую армию, говорил, что «Россия все делает правильно». Ну, а что еще оставалось американцу в этих сомнительных обстоятельствах – кричать «Слава Украине»*? Поведение Хаббарда следствие не разжалобило, суд – немного. Думаю, учли и признание, и возраст обвиняемого. В октябре 2024 года, Мосгорсуд назначил американцу срок наказания – 6 лет и 10 месяцев тюремного заключения общего режима. Суд проходил в закрытом режиме, поэтому подробностей нет.

У непрошенного гостя России, появилась возможно изучить ее самые отдаленные, не туристические уголки. Стивен Хаббард отбывал наказание в мордовской ИК-12, в этой колонии немало иностранцев, можно сказать, это ее профиль.

В Мордовии Стивен жил в «общежитие казарменного типа» - в отряде на 100 человек. Подтянул русский язык – все общение с администрацией колонии на русском. Научился шить, хотя, по возрасту и ряду заболеваний, мог отказаться от работы. «Швейка» колонии с 22 года работает на армию, так что, возможно, на СВО сейчас есть бойцы, которым Стивен передал невербальный привет.

Через два года в его судьбу вмешалась самая Большая политика планеты Земля. И Стивена отправили из колонии домой, через аэропорт Пулково. Мое личное мнение – свое наказание он получил и принял полностью. 4 года по российским зонам – не сахар, никому такого не пожелаешь.

Стивен «большую часть жизни провел за пределами США, работая преподавателем английского». Фото: социальные сети.

Тайны «тихого американца»

У Грэма Грина, очень точного бытоописателя жизни спецслужб, есть роман «Тихий американец» и его канва, удивительным образом бьется с историей Стивена Хаббарда. Только у Грэма Грина хаос Индокитая 50-х годов, а у нашего героя – хаос постмайданной Украины. И там, и там, используются местные женщины для проникновения в автохтонную среду и формирования разведывательных связей, вербовки…

Разумеется, когда нашего «тихого американца» Стивена арестовали, вся западная медийная рать бросилась на защиту героя. Попутно, выболтав любопытные детали его биографии. У Стивена Хаббарда, фактически, не было Родины, географического места, к которому бы он был привязан надолго. Как случается с каждым нормальным, рядовым человеком. Профессия – преподаватель английского, это что-то вроде известного определения-поговорки «хороший человек». Что, как известно, профессией не является. Официально, Стивен «большую часть жизни провел за пределами США, работая преподавателем английского». Жил в Японии и на Кипре. Западная пресса заливалась: «Стивен никогда не держал в руках оружия, как он мог воевать против России?». Но, Патриция Фокс, безжалостная родная сестра «тихого американца», сдала его с потрохами, рассказав, что он служил в армии США, в ВВС… Все как в английском шпионском романе Грина. Когда Стивен работал в Японии – нашел себе жену-японку. Когда перевели на Украину, без труда нашел себе падкую на американцев хохлушку. Отношения с ней не оформлял и с началом СВО помог ей бежать на Кипр, где у него оставались связи. Сам Стивен, остался в Изюме. Что его там держало, в Изюме? Он сумасшедший? Нет. Имея более-менее прочную легенду, «тихий американец» остался в городе, к которому стремительно приближался фронт. Сначала Изюм был в прифронтовой зоне, потом, оказался на нашем направлении главного удара. Жил тихо, на американскую пенсию, скорее всего, военную от Департамента по делам ветеранов. Примерно 300 долларов, в украинском Изюме на эти деньги можно было прожить, снимая жилье. За каким чертом его понесло в это ТРО? Для сбора информации. По всем признакам, «тихий американец» был так называемой «агентурой, оставленной на оседание». Служба в ТРО ему нужна была для того, чтобы оказаться в «рабочей» информационной среде. Собирал нужные данные по крупицам – там услышал, сям подсмотрел или выспросил. Люди работают! Работали.

«Просто, старый шпион»

Процесс на Стивеном не случайно был закрытым, засекреченным. Скорее всего, он рассказал нашим контрразведчикам все, что мог знать. Хотя, в общих чертах, работа подобной агентуры понятна. В идеале, Стивена нужно было задействовать в оперативной игре разведок, но не стали. Возможно, в наш информационный век, работа «агента на земле», потеряла свое эксклюзивное значение. И не было особого смысла держать в российской тюрьме старика-американца. Как описал подобного агента спецкор КП Аркадий Гайдар в «Судьбе барабанщика» - «…просто, старый шпион». Добавлю – разоблаченный шпион, никому уже особо не нужный. Поэтому, Стивена Хаббарда, в завершении его круга «русских земных мытарств», использовали как сильный, красивый, добрый политический жест. Совершенно обоснованно рассчитывая, что и американцы ответят тем же самых. В этих областях, где разведки ведут свою бесконечную игру, свои понятия и законы. И круг обязательств, о которых не принято говорить. Счастливо тебе долететь до США, Стивен Хаббард, и чтобы мы тебя в России больше не видели. На Украине тоже, разумеется.

* - Минюст внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских