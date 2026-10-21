Россия официально освободила американца Стивена Хаббарда, отловленного нашими бойцами во время прорыва в Изюм. Военкор «Комсомолки» покопался в любопытной биографии непутевого американца.
По современным меркам, Стивен Хаббард оказался в России очень давно – в первых числах апреля 2022 года он был задержан в зоне боевых действий на Харьковском направлении. Пожилой американец, ему было тогда 69 лет, вызвал неподдельный интерес наших контрразведчиков. И почти сразу же, против Стивен Хаббарда возбудили уголовное дело по статье «наемничество» - ч. 3 ст. 359 УК РФ. Как установило следствие, в феврале 2022 года, Стивен Хаббард вступил в изюмское ТРО, Территориальную оборону, добровольческие части при ВСУ. Заключил с изюмским ТРО официальный контракт – 1000 долларов в месяц. Да, со всеми выплатами, рядовые стрелки ТРО, могли получать эту сумму, и даже несколько больше. Для следствия этого было достаточно. Эти выплаты квалифицировались как «цель обогащения», что является главным обвинением по статье «о наемничестве». Стивен признался, не отрицал. Задержали его на блок-посту, на подходах к Изюму. Юридически, здесь не подкопаться. В своем первом интервью российским военкорам, Стивен Хаббард славил Путина и российскую армию, говорил, что «Россия все делает правильно». Ну, а что еще оставалось американцу в этих сомнительных обстоятельствах – кричать «Слава Украине»*? Поведение Хаббарда следствие не разжалобило, суд – немного. Думаю, учли и признание, и возраст обвиняемого. В октябре 2024 года, Мосгорсуд назначил американцу срок наказания – 6 лет и 10 месяцев тюремного заключения общего режима. Суд проходил в закрытом режиме, поэтому подробностей нет.
У непрошенного гостя России, появилась возможно изучить ее самые отдаленные, не туристические уголки. Стивен Хаббард отбывал наказание в мордовской ИК-12, в этой колонии немало иностранцев, можно сказать, это ее профиль.
В Мордовии Стивен жил в «общежитие казарменного типа» - в отряде на 100 человек. Подтянул русский язык – все общение с администрацией колонии на русском. Научился шить, хотя, по возрасту и ряду заболеваний, мог отказаться от работы. «Швейка» колонии с 22 года работает на армию, так что, возможно, на СВО сейчас есть бойцы, которым Стивен передал невербальный привет.
Через два года в его судьбу вмешалась самая Большая политика планеты Земля. И Стивена отправили из колонии домой, через аэропорт Пулково. Мое личное мнение – свое наказание он получил и принял полностью. 4 года по российским зонам – не сахар, никому такого не пожелаешь.
Фото: социальные сети.
У Грэма Грина, очень точного бытоописателя жизни спецслужб, есть роман «Тихий американец» и его канва, удивительным образом бьется с историей Стивена Хаббарда. Только у Грэма Грина хаос Индокитая 50-х годов, а у нашего героя – хаос постмайданной Украины. И там, и там, используются местные женщины для проникновения в автохтонную среду и формирования разведывательных связей, вербовки…
Разумеется, когда нашего «тихого американца» Стивена арестовали, вся западная медийная рать бросилась на защиту героя. Попутно, выболтав любопытные детали его биографии. У Стивена Хаббарда, фактически, не было Родины, географического места, к которому бы он был привязан надолго. Как случается с каждым нормальным, рядовым человеком. Профессия – преподаватель английского, это что-то вроде известного определения-поговорки «хороший человек». Что, как известно, профессией не является. Официально, Стивен «большую часть жизни провел за пределами США, работая преподавателем английского». Жил в Японии и на Кипре. Западная пресса заливалась: «Стивен никогда не держал в руках оружия, как он мог воевать против России?». Но, Патриция Фокс, безжалостная родная сестра «тихого американца», сдала его с потрохами, рассказав, что он служил в армии США, в ВВС… Все как в английском шпионском романе Грина. Когда Стивен работал в Японии – нашел себе жену-японку. Когда перевели на Украину, без труда нашел себе падкую на американцев хохлушку. Отношения с ней не оформлял и с началом СВО помог ей бежать на Кипр, где у него оставались связи. Сам Стивен, остался в Изюме. Что его там держало, в Изюме? Он сумасшедший? Нет. Имея более-менее прочную легенду, «тихий американец» остался в городе, к которому стремительно приближался фронт. Сначала Изюм был в прифронтовой зоне, потом, оказался на нашем направлении главного удара. Жил тихо, на американскую пенсию, скорее всего, военную от Департамента по делам ветеранов. Примерно 300 долларов, в украинском Изюме на эти деньги можно было прожить, снимая жилье. За каким чертом его понесло в это ТРО? Для сбора информации. По всем признакам, «тихий американец» был так называемой «агентурой, оставленной на оседание». Служба в ТРО ему нужна была для того, чтобы оказаться в «рабочей» информационной среде. Собирал нужные данные по крупицам – там услышал, сям подсмотрел или выспросил. Люди работают! Работали.
Процесс на Стивеном не случайно был закрытым, засекреченным. Скорее всего, он рассказал нашим контрразведчикам все, что мог знать. Хотя, в общих чертах, работа подобной агентуры понятна. В идеале, Стивена нужно было задействовать в оперативной игре разведок, но не стали. Возможно, в наш информационный век, работа «агента на земле», потеряла свое эксклюзивное значение. И не было особого смысла держать в российской тюрьме старика-американца. Как описал подобного агента спецкор КП Аркадий Гайдар в «Судьбе барабанщика» - «…просто, старый шпион». Добавлю – разоблаченный шпион, никому уже особо не нужный. Поэтому, Стивена Хаббарда, в завершении его круга «русских земных мытарств», использовали как сильный, красивый, добрый политический жест. Совершенно обоснованно рассчитывая, что и американцы ответят тем же самых. В этих областях, где разведки ведут свою бесконечную игру, свои понятия и законы. И круг обязательств, о которых не принято говорить. Счастливо тебе долететь до США, Стивен Хаббард, и чтобы мы тебя в России больше не видели. На Украине тоже, разумеется.
* - Минюст внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских