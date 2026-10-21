Татьяна Брухунова и Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В октябре температура стремительно падает, и без верхней одежды на улицу уже не выйти. Что сейчас актуально? Тренчи и плащи, кожаные куртки, жакеты с меховой отделкой и, конечно же, пальто. Рассказываем и показываем, как трендовую верхнюю одежду носят звезды.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина Фото: Евгения ГУСЕВА.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Молодая супруга Петросяна выгуляла песочный кейп на подкладе из кашемира и шерсти от российского бренда 12 storeez за 44 000 рублей. Правда, стилизовала его Татьяна довольно странно. Брухунова скомбинировала накидку с джинсовой рубашкой и легинсами. На ногах модницы можно наблюдать кеды от Chanel, которые она сочетала с белыми носками. Плюс не совсем уместная панамка серого оттенка. И завершила образ с помощью карамельной сумки с рисунком — пожалуй, единственная вещь, которая сочетается с кейпом. В общем, всего много, и все из разных опер. У Татьяны бывают луки куда удачнее.

Ксения Собчак

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Париже Ксения продемонстрировала образ с кожаным бомбером с эффектным объемным воротом от Phoebe Philo за 506 156 рублей и эксцентричными брюками от Balenciaga. Фишка брюк в том, что они превращаются в сапоги… В общем-то, почерк Демны Гвасалии (бывший креативный директор Balenciaga) угадывается. Брюки журналистка сочетала с черной рубашкой. Дополнила лук крутыми очками-авиаторами от Marni.

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Виктория выбирает тяжелый люкс, а точнее, стеганую куртку с меховым воротом и манжетами от Chanel. Под куртку Лопырева подобрала светлую сумку от того же бренда. А длинные ноги светская львица подчеркнула за счет песочной юбки мини от отечественной марки Alabel (8990 рублей) и замшевых ковбойских сапог от бренда Стефании Маликовой Dress by Stesha за 39 990 рублей.

Виктория Лопырева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Стефания Маликова

Стефания Маликова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Стефания Маликова тем временем находится в Париже, где уже успела прикупить пальто прямого кроя с принтом елочка. Его дизайнер сочетала с серыми брюками в клетку и черно-белыми кедами от Chanel. Кстати, пальто именно прямого кроя особенно актуальны этой осенью.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Мех не выходит из моды уже второй или третий сезон. Пушистый декор вновь покрыл жакеты, платья и, конечно же, верхнюю одежду. Светлана выгуляла приталенное пальто-жакет с роскошным воротником из рыжей лисы от бренда Fantome за 186 000 рублей. Его она сочетала с брюками от той же марки за 42 000 рублей. А в качестве яркого акцента добавила красные кожаные перчатки.

Мода, стоп!

Перчатки японского бренда Doublet. Фото: ru.sv77.com

Японский бренд Doublet не перестаёт удивлять. Дизайнер Масаюки Ино выпустил черные вязаные перчатки, украшенные камнями и цепями, имитирующими браслеты и кольца. Выглядят перчатки дорого-богато и стоят так же — 39 600 рублей. А с оборотной стороны вас ждет сюрприз — по дырке на каждом пальце. Причем, дыры сделаны явно не для удобства пользования телефоном.