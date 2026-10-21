Правила хорошего батона: Разрешает ли этикет есть и пить в общественном транспорте

Положено ли по этикету есть во время поездки в общественном транспорте - разбирались с насущным вопросом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Бывает, едешь в метро голодный после тяжелого дня. Вагон, много людей. И вдруг сидящий рядом мужчина достает бутерброд с колбасой, которой пахнет на весь вагон. И начинает уплетать его с большим аппетитом. А все пассажиры волком на него смотрят…

Мне вот бабушка не разрешала есть в транспорте, говорила, что так не положено и есть надо дома. К слову, такое правило распространялось и на варианты «перекусить у подружки». Но сейчас, в бешеном ритме мегаполиса, когда ни на что не хватает времени, может все-таки можно умять булочку, пока едешь в общественном транспорте?

С этим вопросом мы обратились к специалисту по этикету.

МЕТРО, АВТОБУС И ЭЛЕКТРИЧКА

На всякий случай стоит напомнить, что помимо этикета есть еще и прописанные правила. Так, официально в Московском метро запрещается есть и пить из открытых тар, если существует риск запачкать других пассажиров, вагон, оборудование. За это нарушение могут выписать штраф в 1000 рублей.

— Считается, что, если еда не имеет яркого аромата, не может никого испачкать, мы никому не мешаем во время еды, то перекусить можно, — рассказывает KP.RU эксперт по этикету Анастасия Перевалова. — То же самое с напитками. Если у нас термос или закрытая бутылка, и мы пока едем спокойно это открыли, попили, никого не облили, то почему бы и не попить, если хочется. Самое главное, чтобы это не были открытые стаканчики, которые могут кого-то испачкать, обжечь. К сожалению, одноразовые стаканы, чем бы мы их не закрывали, во время резкого торможения или случайного толчка могут облить других пассажиров. Это относится к любому общественному транспорту.

В Московском метро есть буфеты, где пассажиры могут перекусить Фото: Алиса ТИТКО.

По словам эксперта, этикет в принципе ничего не запрещает. Но мы должны сделать общение между людьми комфортным. Если понимаем, что людям будет не удобно, когда мы будем есть, то это конечно не совсем хорошо.

Фото: Алиса ТИТКО.

В ПОЕЗДАХ - НИКАКИХ ЯИЦ

В любом фильме, где герои едут в поезде, как только состав трогается, все пассажиры тут же достают курицу, яйца, угощают попутчиков. В этом смысле жизнь мало чем отличается от киношного штампа.

— В поездах люди действительно едят, и это нормально, потому что в поезде – это долгая поездка от часа до нескольких суток, — объясняет Анастасия. — Чаще всего люди берут с собой еду, чтобы сэкономить на вагоне-ресторане. Многие берут курицу, вареные яйца, но, важно понимать, что яйца при долгом хранении – это один из самых пахучих продуктов. Поэтому если есть возможность их не брать, то лучше так и сделать. Чтобы никому не мешать сильно пахнущей едой, можно подобрать определенное время, и, например, поесть с соседом по купе, чтобы пахло всем одинаково.

Для пассажиров поездов есть вагоны-рестораны Фото: Андрей АБРАМОВ.

ПИТЬ И ЕСТЬ НА БЕГУ

Сейчас мы не можем представить большой город без кучи людей, которые бегут по делам со стаканчиком кофе в руке.

— Идти по улице и пить раньше считалось дурным тоном, но сейчас стало нормой и даже какой-то модой, — делится эксперт по этикету. — Конечно, всегда лучше уделить хотя бы пять минут себе любимому: сесть, спокойно попить кофе из красивой чашки, а не из пластика или картона. Это всегда лучше, чем, когда мы едим или пьем на бегу. И это не про дурной тон, а про здоровье организма.

МЦК

В вагонах поездов Московского центрального кольца перед каждым сиденьем есть откидные пластиковые столики со специальным углублением под стаканы. Наличие столика говорит о разрешении есть или не совсем?

— Если мы понимаем, что в транспорте есть столик, то скорее всего он предусмотрен для того, чтобы мы перекусили. Но в общественном транспорте все-таки будет лучше, если еда никому не помешает, — говорит Анастасия Перевалова. — Главное правило - никому не мешать, никого не облить и не испачкать.

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