Мемориальная доска, посвященная Муслиму Магомаеву Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Стоит повесить мемориальную доску на доме, где жил тот или иной знаменитый актер, как сразу начинается дискуссия в соцсетях. В основном вокруг «похож/не похож». Диванные критики охотно высказываются. Сайт KP.RU решил вспомнить, какие мемориальные доски появились на московских улицах недавно. И за что их ругают. Или, что редко, хвалят.

ЕВСТИГНЕЕВ В ШЛЯПЕ

9 октября на Никитском бульваре, 17 открыли бронзовую доску народному артисту СССР Евгению Евстигнееву. К 100-летию со дня его рождения. На рельефе - узнаваемая колоннада театра «Современник» (Евстигнеев был одним из его основателей) и портрет самого артиста. И такие у него умные глаза, как у живого… А ещё он в широкополой шляпе. «Похож!», - подумала я. Рядом со мной стоял человек, который высказал другое мнение: эх, не передал художник острый, узнаваемый взгляд актёра. Интересно, кто из нас прав? И что бы сказал сам Евстигнеев, глядя на своё обронзовевшее изображение?

Мемориальная доска, посвященная Евгению Евстигнееву Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Не понравилась критику колоннада у входа в «Современник». Узнаваемая деталь на фасаде театра. Что плохого? «Но ведь в этом здании на Чистых прудах (бывшем кинотеатре «Колизей») Евстигнеев никогда не работал! Он уже служил во МХАТе, - занудствовал мой сосед. - Вот если бы скульптор изобразил старое здание «Современника» на площади Маяковского, было бы по правде…». Еле сдержала себя, чтобы не возразить, что старое здание на Маяковке давно снесли. И сейчас там автостоянка.

Дочке Евгения Евстигнеева актрисе Марии Селянской мемориальная доска понравилась. Хотя и она обратила внимание, что, во-первых, её отец не был режиссёром (как указано на доске). Во-вторых, большую часть жизни прослужил во МХАТе, и этого нет в барельефе. А в пластическом искусстве важны детали…

ИГОРЮ КВАШЕ ДОСТАЛОСЬ ПО ПОЛНОЙ

Доску Евтигнееву критиковали вяло, а вот кому досталось – это Игорю Кваше. «Вообще не похож!». «Это не Кваша, а Брежнев!» - читала я отклики в соцсетях. Бронзовую доску, на доме в Глинищевском переулке, где жил народный артист установили 30 августа. Самый безобидный комментарий был такой: «Есть ракурсы, с которых Кваша кажется не похожим на себя. А подходишь близко - точное попадание».

Мемориальная доска Игорю Кваше Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Дом в Глинищевском переулке 5/7 был построен в 1938 году для актеров МХАТа. И хотя Игорь Кваша в МХАТе работал всего два года после окончания Школы-студии, в мхатовском доме он прожил 55 лет, ровно столько, сколько прослужил в «Современнике». Его соседями были: Ольга Книппер-Чехова, Алла Тарасова, Софья Пилявская, Марк Прудкин, не говоря о других знаменитостях, которые не были мхатовцами. Дом легендарный и сложный для скульпторов: весь фасад в мемориальных досках. Игоря Квашу втиснули в свободный уголок.

Скульптор Александр Свиязов (он – автор мемориальной доски и Евгению Евстигнееву) исхитрился уместить на небольшом пространстве и портрет Кваши, и рассадить на ступенях театра группу молодых артистов, ставших основателями «Современника». Диванным критикам не понравилась и эта деталь, мол, опять нет исторического здания на Маяковке.

- Театр «Современник» давно ассоциируется с колоннадой на Чистых прудах. И неважно, что когда-то там был кинотеатр «Колизей». И неважно, кто из актеров в какие годы там работал, - объяснил мне скульптор Александр Свиязов. - Театр - общий дом для всех. В этом году «Современнику» исполнилось 70 лет. Мемориальные доски будут установлены всем основателям этого театра. Что касается похож Игорь Кваша на себя или нет... Да, немного мы перестарались с патиной, нанесли воск, плюс доска установлена на солнечной стороне... Поэтому рельеф поначалу казался «слепым». Но патина осядет, блеск уйдёт, тени лягут ровно. Все бронзовые доски со временем приобретают один тон.

ШИРВИНДТ ТРУБКОЙ ДЫМИТ

Из недавних «открытий» только мемориальная доска Александру Ширвиндту удовлетворила всех. Она была установлена на высотке на Котельнической набережной. В знаменитом доме Александр Анатольевич прожил 58 лет.

Мемориальная доска Александру Ширвиндту Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Над созданием бронзового произведения работал авторский коллектив под руководством скульпторов Андрея и Павла Наличей.

- Графическое решение для мемориальной доски пришло довольно быстро. Это должен быть не могучий барельеф (их на фасаде дома тоже в избытке – Ред.), а бронзовая доска, на которой изображен узнаваемый профиль Александра Ширвиндта и его курительная трубка с клубами дыма в виде автографа. Работа шла легко, - рассказал нам скульптор Андрей Налич. - Но был тяжелейший худсовет дома… Дом хотел, чтобы мы повесили доску на фасаде у парадного подъезда центрального корпуса. Но это было бы против правил. Мы могли вешать доску на корпусе, где жил Александр Ширвиндт. А он жил в корпусе А, который выходит на Москву-реку. На нём и установили. Лучшего места не найти: отсюда очень красивый вид.

«Доска очень достойная. Мне кажется, что папа остался бы доволен. Здесь есть настроение и портретное сходство с персонажем, и элегантность, и его знаменитая ирония», - высказался Михаил Ширвиндт.

И зрители оценили, что не банальная бронзовая табличка, а дружеский шарж. Лаконично, тонко и с юмором - большая редкость для мемориальных досок.

Александру Ширвиндту установили доску через год после его смерти. Это очень быстро. Решение приняло правительство Москвы и выделило деньги из бюджета столицы. Обычно требуется не менее 5 лет после смерти «героя». Исключения делают для особо заслуженных людей, например, для полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», каковым был Александр Ширвиндт. В связи с этим его вдова Наталья Николаевна Белоусова рассказала нам курьезный случай:

- Мы дружили с известным дирижером Евгением Светлановым. Он умер в 2002 году. Через некоторое время позвонила его вдова Нина Светланова и пригласила на открытие мемориальной доски на доме, где жил дирижер. Она сказала: «Я пробивала эту доску три года. Столько инстанций обошла, столько обила порогов». И посоветовала мне начать хлопотать об установлении доски моему мужу… Это было 20 лет назад. Мой муж тогда был в добром здравии и, конечно, отнёсся к совету Нины со свойственной ему иронией. Я ни о чем не хлопотала. Спасибо, Московскому правительству за то, что мне не то что три года, вообще не пришлось обивать пороги…

Мемориальная доска Евгению Светланову Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Ну а я, проходя мимо дома, где жил дирижер Евгений Светланов, решила взглянуть, что за доска такая, которая стоила стольких хлопот? Хороший барельеф - маэстро за дирижерским пультом. И хорошо, что он не один... На фасаде дома (угол Елисеевского и Леонтьевского переулка) целый иконостас народных артистов СССР - Муслим Магомаев, Татьяна Шмыга, Элина Быстрицкая. Они жили когда-то в этом «доме народных артистов». Он память о них хранит.

Мемориальная доска Татьяне Шмыге Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Мемориальная доска Элине Быстрицкой Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

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